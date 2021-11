Dani Alves: De ganar 10 millones de euros por año al salario mínimo con el Barcelona; ¿cuánto gana?

El regreso de Dani Alves a Barcelona ha levantado la expectativa de los seguidores del club catalán. El brasileño vuelve al club donde lo ganó todo después de alzarse con la medalla de oro en los Juegos de Tokio 2020. La llegada de Xavi al banquillo blaugrana fue fundamental aprobar su fichaje.

"No me importa el dinero ni el tiempo del contrato. Vengo a ayudar al Barcelona porque es el club que amo. Esto que estoy viviendo es un sueño que no sé cuánto durará", señaló durante su presentación. Esto no solo fue una promesa, desde el primer momento, Alves ha aceptado cobrar 150 mil euros al año, el mínimo impuesto por La Liga.

¿A cuánto asciende la cláusula del brasileño?

En su momento, Alves fue uno de los elementos con mejor salario del Barcelona al percibir 10 millones de euros. Posteriormente, dejó al club para fichar por la Juventus. Sin embargo, la realidad es otra y su amor por el club blaugrana trasciende el ámbito económico.

Por si esto fuera poco, el equipo impuso una cláusula inédita en el futbol y es que si el brasileño desea irse antes de cumplir con su contrato tendrá que desembolsar 100 millones de euros. Aunque Alves ya dejó en claro sus deseos de no abandonar al equipo y esto solo corresponde a una formalidad.

Uno más

"La última vez que cogí un micrófono aquí dije que no sabía si este sueño había acabado y el sueño ha dicho que no ha acabado", afirmó ante miles de aficionados azulgranas en el Camp Nou, resaltó Efe.

"Estoy aquí porque soy uno más de ustedes", dijo el lateral derecho, que regresa al Barça después de prácticamente seis años jugando en otros equipos antes de firmar su contrato hasta el 30 de junio de 2022 en el mismo césped del feudo azulgrana junto al presidente Joan Laporta.

