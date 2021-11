Mundial Qatar 2022: Estos son los partidos que le restan a la Selección Mexicana

Congelados, por no de decir otra palabra, así se quedaron los jugadores de la Selección Mexicana luego de caer por 2 a 1 ante Canadá, en partido jugado en tierras de la Maple Syrup.

Tras esta dolorosa caída del combinado mexicano, ahora el Octagonal Final de la Concacaf es comandado por Canadá, pues anoche logró sumar 16 puntos, producto de 4 victorias y 4 empates.

Por su lado el segundo lugar es para Estados Unidos, equipo comandado por Christian Pulisic con 15 puntos. Mientras que la Selección de México suma 14 puntos tras sus dos últimas visitas a la parte norte del continente.

Está mismas unidades sin las que suma Panamá, equipo que se encuentra en el cuarto, sin embargo México registra una mejor diferencia de goles.

¿Qué partidos le quedan al Tri?

La escuadra mexicana regresa a la actividad oficial hasta el 27 de enero de 2022, día que vistan a Jamaica y posteriormente el 30 de enero recibe a Costa Rica y Panamá el 2 de febrero en el Estadio Azteca.

Durante marzo, México jugará sus últimos partidos de la eliminatoria al recibir el día 24 a Estados Unidos, visitará Honduras el día 27 y cierra actividades ante El Salvador el 30 de marzo en el coloso de Santa Úrsula.

Eliminatoria final. Foto: Google

Martino considera que México no debió perder porque controló a Canadá

El argentino Gerardo Martino, seleccionador de México, aseveró este martes que su equipo no debió caer ante Canadá porque sus jugadores anularon al rival en el duelo de la eliminatoria de la Concacaf rumbo a Qatar 2022.



"No debimos perder. Nosotros hicimos un primer tiempo correcto, anulamos las posibilidades ofensivas de Canadá, aunque nos faltó juego ofensivo y profundidad. En el segundo tiempo tuvimos profundidad en los últimos 15 minutos", dijo el técnico.



Canadá dominó el partido ante México y tomó ventaja gracias al doblete de Cyle Larin, en par de errores del guardameta Guillermo Ochoa. Al equipo visitante le costó trabajo generar opciones de peligro sobre el arco rival. Anotó el 2-1 por conducto de Héctor Herrera en tiempo de compensación.



Martino subrayó la confianza que siente por parte de su grupo de jugadores, a pesar de hilar derrotas ante Estados Unidos, el viernes pasado, y ahora contra Canadá.



"Viendo cómo terminamos el partido estoy convencido de que los jugadores y cuerpo técnico vamos en la misma dirección. Por eso en este momento se me ocurre mejorar y nada más", enfatizó.

