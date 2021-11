Ilunga Makabu listo para enfrentar a Canelo

Mientras muchos boxeadores levantan la mano para retar al boxeador del momento Saúl ‘Canelo’ Álvarez, ahora es el ‘Canelo Team’ el que alza la mano en busca de retar a un Campeón Mundial. Es Ilunga Makabu (28-2, 25 KO’s) el monarca Crucero del Consejo Mundial de Boxeo, quien poco a poco ve cómo sus sueños se acercan a la realidad.

Makabu habló en exclusiva para ‘El Heraldo de México’ sobre su deseo de enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y ahora que Eddy Reynoso ha pedido al CMB que el tapatío sea su próximo retador, el congoleño está listo y a la espera de la fecha y sede en la que expondrá el cetro ‘verde y oro’ ante el mexicano.

“Él (Canelo) podría subir a este peso para enfrentarme porque a los peleadores de 168 libras les ha ganado por nocaut relativamente fácil; en una división más arriba tendrá peleas en verdad competitivas”, analizó el púgil, quien es el primer hombre de la República Democrática del Congo que conquista un cetro mundial del CMB.

Makabu visitó la 59ª convención del Consejo Mundial de Boxeo que se realiza esta semana en la Ciudad de México y asegura que saldría de África para enfrentar a Álvarez Barragán en su propia tierra. “Esta es la cuarta vez que vengo a México, he estado aquí antes, incluso de vacaciones en Cancún, así que claro que me gustaría venir acá a retener mi cetro ante ‘Canelo’, me gustaría ganarle en su propio país y demostrarle que subir al peso crucero no es nada sencillo”, agregó.

La división crucero abarca de las 176 a las 201 libras, en la que, según Ilunga, ‘Canelo’ tendría rivales que sí le den pelea hasta el 12º asalto.

Foto: Daniel Ojeda

¿Quién es Makabu?

Convertirse en el primer Campeón Mundial de Congo y regresar a África al sitio de honor en el Consejo Mundial de Boxeo, con un título del orbe, honra el camino de Ilunga Makabu, pero su senda apenas inicia, pues no solo quiere ser un monarca histórico en ring, también busca que el deporte sea una herramienta para mejorar la calidad de vida en su país.

“Quiero promover el boxeo. Después de tanto sufrimiento en mi país, podemos hacer algo para mejorar. La República Democrática del Congo ha sufrido mucho: explotación de piedras preciosas que también han causado guerras, colonización, esclavitud…pero ahora el presidente Félix Tshisekedi que también dirige la Unión de África, tiene el deseo de mejorar y yo quiero que el deporte ayude a eso: el boxeo puede hacer la diferencia; espero muchos niños tomen mi camino, porque en mi país creen que si eres boxeador eres un vago que pierde el tiempo, pero miren ahora: soy el mejor del mundo y alguien como Canelo quiere retarme. El boxeo es más que golpes: es disciplina, trabajo en equipo, dedicación y mucho bien le hará a niños y jóvenes tener esta mentalidad”, aseguró el peleador de 34 años de edad.

Makabu ganó el título que estaba vacante en enero del 2020, al vencer a Michal Cieslak y en diciembre del año pasado superó a Olanrewaju Durodola para hacer su primera defensa del cetro Crucero.

Makabu viene de una tradición boxística en su hogar: su abuelo fue Campeón Nacional y su padre Campeón Africano.

“En mi casa amamos mucho el boxeo, mi hermano también quiere ser Campeón Mundial y mi cuñado también; pero me siento muy agradecido porque logré llegar más lejos que nadie, desde que decidí que mi camino sería en el boxeo hasta ahora he tenido todo el compromiso en el deporte”, agregó el monarca de las 201 libras.

Fue en octubre de 1974 que el boxeo encontró en África un ‘boom’ gracias a la legendaria batalla ‘Rumble in the Jungle’, esterilizada por Mohamed Alí y George Foreman.

“Esa función de Alí contra Foreman fue una inspiración en mi país y en todo el Continente; muchas generaciones hemos ido inspiradas por esa gran batalla para hacer boxeo porque sacudió al mundo entero, por eso mi abuelo se inició, mi padre siguió y yo mantengo esta tradición”, compartió el púgil.

dhfm

