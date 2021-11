'Canelo' Álvarez busca ser el campeón de los pesos Crucero del CMB en 2022

Saúl Canelo Álvarez tiene ante sí un nuevo reto en su carrera. El campeón mexicano buscará en 2022 el quinto título de su carrera en diferente división, ya que en mayo o junio combatirá por el cetro Crucero de la CMB.

Eddy Reynoso, manager del tapatío, lanzó el reto dentro las actividades de la Convención del Consejo Mundial de Boxeo que se realiza en la Ciudad de México.

“Estamos aquí para pedir una pelea de manera inmediata por el campeonato mundial ante el campeón Crucero, Ilunga Makabu. Después de unificar el cetro de las 168 libras creo que es lo que sigue. Después, podemos enfrentar a quien sea dentro de la división Supermedio” afirmó el manager.

La mesa directiva del organismo aprobó dicha moción y aceptó el combate, aun en fecha por definir.

Con ello, El Canelo estará llegando a la división de los 80-90 kilogramos, subiendo dos divisiones, siendo un desafío más en su trayectoria.

El manager del boxeador mexicano lanzó el reto. FOTO YADÍN XOLALPA / El Heraldo de México

El congoleño Makabu tiene una marca de 28 ganados y dos perdidos, 25 de esos triunfos conseguidos por la vía del nocaut.

El retador número uno dentro de la división de los supermedianos es el estadounidense David Benavidez, al que podría enfrentar a finales del próximo curso.

Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, afirmó que Álvarez tiene a su favor la juventud y que con ellos puede conseguir el reto de ganar su quinto cetro ante el peleador africano y afirmó que el combate podría realizarse en territorio africano.

“Tiene 31 años, una gran dedicación, mucho por delante. Siempre ha sido un tipo de ponerse metas muy altas. Si no estuviera preparado no lo hubiera pedido. No creo que sea por cuestión de dinero, esto es otra cosa distinta. Makabu es un gran pelador, muy peligroso y el peso Crucero es muy difícil”, afirmó el directivo.

Reynoso agregó que El Canelo tiene las condiciones para llevarse la victoria y una vez más, hacer historia.

