Oscar Rivas agradece llegada del peso Bridger, creado por el CMB

La llegada del Peso Bridger, creado por el Consejo Mundial de Boxeo es un sueño hecho realidad para Oscar Rivas. El colombiano es hoy el primer Campeón Mundial ‘Verde y Oro’ en esta nueva división catalogada para los ‘pesos pesados chicos’ entre las 200 y 224 libras.

“Esta división pone a los boxeadores que somos más pequeños y menos pesados a un nivel competitivo. Me pareció una gran decisión crearla porque nos da a estos boxeadores una ventaja como en mi cuestión que soy un boxeador que no pasa de las 240 libras; ojalá más organismos se sumen a agregar este peso porque da ventajas a quienes no tienen tanto peso y no pueden bajar ni subir más”, expresó el púgil con 23 años en el ‘deporte de los puños’.

En octubre pasado, Rivas levantó el puño como el primer Campeón Mundial Bridger del CMB al vencer al canadiense Ryan Rozicki en un dramático combate, para consagrarse como el primer monarca de la división entre el Peso Crucero y el Peso Completo.

“Esperamos que en el mes de enero o febrero poder tener la primera defensa de este nuevo título a seguir trabajándolo; por ahora no tengo nombres qué dar, pero seguramente muchos van a querer este título”, agregó.

El primer Campeón Mundial de la nueva división invita a más organismos a incorporar esta categoría (Foto: Pixabay)

Un camino cuesta arriba

Para Rivas ha habido adversidades que mucho han mermado su camino hacia los tres escalones del ring.

“Trabajé muy duro para esto: estuve al borde del retiro por lesión en el ojo derecho. En 2019 contra (el Campeón Mundial Completo estadounidense) Dillian Whyte perdí aunque me prepare con toda el alma, hubo una polémica de dopaje y del uso de los guantes, pero por fortuna pude salir de todo eso; he peleado con grandes y he tenido perseverancia. Debo trabajar más duro por lo que viene”, agregó Rivas Torres de 34 años de edad, que llegó al boxeo como el niño hiperactivo que peleaba con sus compañeros de clase y hoy es Campeón Mundial.

Un peso con honor

La división Bridger lleva el nombre del niño Bridger Walker, quien con seis años de edad defendió a su hermana menor del ataque de un perro y él recibió las mordidas en el rostro, durante el verano del 2020.

Al conocer su historia, el Consejo Mundial de Boxeo le hizo llegar un emblemático cinturón ‘Verde y Oro’ para reconocerlo como un Campeón y lo nombró ‘El hombre más valiente del mundo’.

En la 58ª convención del CMB, que se realizó en plataformas digitales a causa de la pandemia por COVID-19, Bidger recibió el reconocimiento de figuras como Mike Tyson y en este 2021, durante la inauguración de la Convención 59 del CMB, Bridger fue invitado con su familia al evento que se realiza en Ciudad de México; aquí, Bridger y Óscar Rivas el primer monarca del peso que lleva su nombre, se reunieron por vez primera, en emotivos reconocimientos mutuos.

Sigue leyendo:

Claudia Sheinbaum inaugura 59 convención del Consejo Mundial de Boxeo

Travieso Arce: "Si Canelo fuera un borracho para la gente sería un idolazo"

¡Irreconocible! así de veía Saúl "Canelo" Álvarez antes de ser campeón mundial | FOTO