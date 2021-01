En Cruz Azul, los reglamentos están para cumplirse; dice Juan Reynoso

El técnico de Cruz Azul, Juan Reynoso, afirmó que no ha visto el video que se filtró en las redes sociales sobre la supuesta fiesta en la que está involucrado Jonathan Rodríguez, pero aseguró que esa no fue la causa de su suplencia ante Puebla este sábado donde el equipo cayó 0-1.

“Lo de Cabecita fue una fatiga, trabajó muy poco en la semana, apenas día y medio. Ya tiene tiempo así. Sobre lo otro no sé, porque no tengo redes sociales y por eso no puedo opinar sobre el tema. Ya que lo analizamos en los días siguientes, veremos qué procede”, explicó.

Reynoso reiteró que en caso de que haya sido algo grave, debido a que el jugador sale en dicha publicación con uniforme de concentración del equipo, hay un reglamento y deberá cumplirse: “Insisto, debo tener una evaluación y tenemos que ser congruentes. Ya sobre lo que veamos al respecto, tomaremos una decisión”.

Con respecto al partido, el estratega peruano reconoció que carecieron de volumen de juego, pero a pesar de la derrota, se mejoró en el aspecto físico: “Nos hace falta variantes, automatismos en el ataque. Ellos actuaron como esperaba, jugando a la contra. Nosotros tampoco llegamos mucho siendo sinceros, y no tuvimos la paciencia para decidir”.

Por su parte, Nicolás Larcamón, estratega del Puebla afirmó que la unión y la humildad, han sido las claves para el buen inicio del equipo:

“La construcción de los dos partidos tiene que ver en el conjunto y eso es parte del mérito de los jugadores, en la intención y en las situaciones, y las ganas de llevarse el partido. El futbol mexicano es exigente, hay cosas por mejorar y tenemos que seguir así e ir partido a partido”.

Por: Óscar Zamora