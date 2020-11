Copa MX: Rayados no ha ganado nada; afirma Antonio Mohamed

A pesar de tener una ventaja de 1-0 en la final de la Copa MX y de jugar el partido de vuelta en casa, el técnico de Rayados, Antonio Mohamed, afirmó que en su plantel no existen los excesos de confianza y que saldrán a enfrentar a Xolos con seriedad.

Mohamed tiene como rival al equipo con el que fue campeón de Liga MX en 2012, siendo el único entrenador que le ha dado un título en Primera División al equipo fronterizo:

“Para mí, el partido está cero-cero. Vamos a jugar con todo, es una final. Ellos vienen a jugar sus cartas y nosotros haremos lo mismo. Son un gran equipo, espero un partido muy difícil, muy complicado”.

Sí Rayados gana, sería el equipo que ha levantado las dos últimas copas en disputa en el futbol mexicano, pero eso no le preocupa al Turco: “No hemos conseguido nada, es una falta de respeto. Ya mañana, si se logra el título, podemos hablar de eso. Pero primero tenemos que estar concentrados y salir a jugar”.

El estratega reconoció que ganar es un golpe psicológico para la parte final de la Liga: “Para qué te voy a mentir, lo es, nos ayuda mucho. Durante el torneo, caímos en un bache y nos recuperamos. Conseguir este título es algo que nos trazamos desde el inicio y es lo que la institución merece y te exige”.

Por su parte, Pablo Guede, entrenador de Xolos, afirmó que este campeonato de la Copa MX sería especial para él: “Un premio para todo lo que sufrimos, pasamos, superamos. No puedes poner excusas 24 horas antes de disputar una final, pero la verdad, lo que nos pasó por lo del COVID nos afectó mucho y nos agarró en el peor momento. Por eso, mañana queremos dar un golpe de timón”.

Afirma que no está en su mente salir del equipo por el fracaso en el torneo de Liga: “El club me ha tratado bien, bárbaro, me apoyó en los momentos difíciles que tuvimos durante este semestre, tienen un proyecto muy interesante sobre todo con los jóvenes. Yo no pienso dimitir, pero esto es futbol y todo puede pasar”.

Para Mauro Láinez, el trabajo que ha hecho Xolos en los últimos meses ha sido bueno, pero les falta contundencia, ya que asegura, son dos los equipos de la Liga MX que más situaciones de gol provocan.

Por último, el portero Jonathan Orozco, afirmó que tiene sentimientos encontrados por enfrentar en una final a Rayados, equipo en el que jugó 20 años, pero que quiere ganar con Xolos y lo va a festejar.

Por: Óscar Zamora