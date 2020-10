Diputados plantean modificaciones a Ley para dar recursos a deportistas ante extinción de Fodepar

En el pleno de la Cámara de Diputados se discutieron las reservas a la extinción del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), sobre la Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFyD), que involucran tanto al fideicomiso como a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

El pasado martes, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Unión emitió un dictamen para reformar artículos a la Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFyD) para derogar el Fodepar y señaló a Conade como responsable de la entrega de recursos para apoyar a atletas con perspectivas hacia Juegos Olímpicos y Paralímpicos, ayudas que quedarían a criterio del organismo mediante “un grupo de expertos”.

En este dictamen también se señala a Conade como responsable de entregar las becas vitalicias a los mexicanos que ganaron medallas en la magna justa veraniega del deporte convencional y adaptado.

Sin embargo, la noche de este miércoles el diputado morenista Érik Morales propuso reservas a las modificaciones solicitadas sobre la LGCFyD para que los apoyos sean obligatorios y no sean “a los deportistas” sino “al deporte” para ampliar el espectro de los beneficiarios”.

“Coincido con la demanda de los deportistas para no desaparecer el Foedpar, pero tampoco es perfecto, algunos directores se sirvieron con la cuchara grande. La comunidad deportiva se siente traicionada creen que sin Fodepar sus carreras se acabaron, pero no es así, los apoyos continuarán y para eso Conade debe cambiar su normatividad”, dijo Morales Elvira, ante el pleno, cuya propuesta fue apoyada por el priísta Enrique Ochoa y Alan Falomir de Movimiento Ciudadano.

El legislador Morales Elvira consignó en su discurso que “en Fodepar se encontraron aviadores que cobraban como deportistas, empresas fantasmas, suplementos que no llegaron a los deportistas, federaciones que no comprobaban gastos millones que terminaron en las bolsas de unos cuantos en lugar de impulsar el deporte” y reiteró que para el ejercicio olímpico 2021, Conade contará con un presupuesto de 2 mil 765 millones de pesos.

Se manifiestan con pancartas

La bancada de Movimiento Ciudadano extendió dos pancartas en el pleno de San Lázaro, para externar su apoyo a los competidores nacionales.

El panista Miguel Riggs, reiteró su postura, pues fue uno de los 11 integrantes de la Comisión del Deporte de San Lázaro que votó en contra de la extinción de los fideicomisos. “¡Siguen lastimando al deporte de México! Es increíble el abuso hacia los deportistas de México poco les dan y mucho les quitan ¿hasta cuándo vamos a permitirlo? El problema no es el Fodepar, yo estoy a favor de que continúe pero en contra de que sigan estos funcionarios corruptos sacándole ventaja a los deportistas que nos representan y sacan la casta por todos nosotros y por todos los mexicanos”, externó.

La diputada perredista Mónica Bautista consignó que muchos de los beneficiarios de la beca vitalicia para medallistas olímpicos y paralímpicos pertenecen a grupos vulnerables por su edad o situación de salud y que dependen de ese recurso para subsistir, pero agregó: “Hace unos meses entregamos la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, máximo reconocimiento a las mujeres mexicanas entregado por esta asamblea a la gimnasta mexicana Alexa Moreno y los diputados de Morena no se cansaron de abrazarla, felicitarla y tomarse fotos con ella. La congruencia nos llama a conservar el fideicomiso y erradicar las prácticas nocivas que perjudican al erario, pero principalmente velar por quienes llevan el nombre de nuestro país en los podios del mundo. Conservemos este fideicomiso en favor de nuestros atletas de alto rendimiento a quienes tanto les debemos”, dijo Bautista Rodríguez, y aunque se sometió a votación su propuesta para excluir de la eliminación al Fodepar, los legisladores presentes no la apoyaron.

La diputada Ana Laura Bernal subió al pleno con el apoyo de sus compañeros del Partido del Trabajo. “En el parlamento abierto el Diputado Mario Delgado (Morena)y el diputado Erasmo González (Morena) fueron puntuales al señalar que no se eliminaría el Fodepar, pero se actuó con alevosía y ventaja, generando disenso en un tema tan noble como es el Fodepar. No escuchar, mentir, traicionar y ahora la nueva forma de hacer política, esa que es unilateral que se desentierra de las viejas prácticas ¡no Mario así no son las cosas!”, dijo Bernal Camarena. “No seamos indolentes al sacrificio, no permitamos que la historia deportiva de México se vaya a la basura”, agregó mientras tomaba unas medallas doradas y las lanzaba al suelo, simulando lo que sucedía con la extinción de este fideicomiso.

Tan pronto culminen las reservas en San Lázaro, el dictamen por la cancelación de 109 fideicomisos públicos pasará a al Senado de la República, donde el otro grupo legislativo hará sus propias observaciones (y allí podría ser que un grupo de legisladores apoye que se exente de la eliminación a fideicomisos como el Fodepar) y entonces regrese al Congreso de la Unión para dar término al protocolo.

