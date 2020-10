Eliminar fideicomiso para víctimas acrecienta el rezago en Guerrero: CDHM Tlachinollan

La eliminación del fondo de apoyo a víctimas de desaparición y desplazamiento forzado agrava la brecha de desigualdad y rezago en Guerrero, sostuvo el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.



El presidente del Centro de Derechos Humanos, Abel Barrera Hernández señaló que con la eliminación del fideicomiso el Estado deja “más desprotegidos a grupos en situación de vulnerabilidad ya que Guerrero atraviesa de por sí por una situación complicada”.



“Esto (eliminar fideicomisos) no toma en cuenta la desventaja social. Los grupos vulnerables en su mayoría familias indígenas no tienen acceso a internet, algunos ni siquiera saben leer, las familias no tienen tiempo para trámites, el tiempo que tienen lo ocupan para buscar a sus desaparecidos”, indicó Abel Hérnandez.



Barrera Hérnandez ejemplificó que aún con el acompañamiento que el Centro da a las familias para que accedan al recurso administrado hasta ahora por la Comisión Estatal de atención a Víctimas este no llega a todos los afectados y “ahora menos lo haría”.



“Ellos (la Federación) dicen que la entrega sería directa, sin embargo esto implica más trámites a los que no todas las familias pueden acceder”.



Respecto al apoyo económico que reciben indicó que este es de “dos mil 500 o tres mil pesos, lo usan (las familias) para pasajes, comida y traslado a fosas clandestinas a las que van a buscar, quitarles este dinero complicaría aún más su situación”.



En el caso de las familias que han sido desplazadas, refirió que desde hace dos años lograron que los afectados por “este fenómeno muy común en la entidad” accedieran a los recursos del fideicomiso y la ayuda en este caso asciende a cinco mil pesos por mes.



Actualmente el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan atiende en coordinación con el Centro Morelos a 70 familias de La Montaña baja y alta de Guerrero.



Tan solo en esa región del estado, Tlachinollan ha registrado de 2011 a este año de ‘manera oficial’ 250 personas desaparecidas.



Por Alfonso Juárez y Karla Benítez

dhfm