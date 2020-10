Ricardo Cordero se coloca como líder en Carrera Panamericana 2020

A pesar de no salir como primero, Ricardo Cordero se recuperó en el primer día de la Carrera Panamericana; el piloto mexicano, superó a sus rivales para llegar como primer lugar a Veracruz desde Oaxaca, en una complicada primera etapa, por el mal clima que afectó gran parte de la competencia.

“Fue difícil, estaba muy peligroso, pero a nosotros nos sirvió un poquito, hicimos algo de diferencia en el agua y tenemos que seguir así, creo que podemos ganar”, aseguró el bicampeón.

Las cerradas curvas, pista resbalosa y una bajo una tormenta torrencial, segundo puesto lo ocupó el equipo de Gabriel Pérez y Angélica Fuentes.

“El clima jugó un factor muy importante, se canceló una etapa y desafortunadamente hubo tres accidentes, nada que lamentar, gracias a Dios todos estamos bien.

“Nunca habíamos corrido con las condiciones como con las que se corrieron ahora, hay una etapa que si de por sí es resbalosa, con la lluvia y las llantas que traemos tuvimos que bajar a 20 kilómetros por hora y aún así el coche se iba”, comentó la navegante.

Fuentes tiene 25 años de experiencia en la competencia y compartió para El Heraldo de México, su sentir después de los percances.

“Fue una tensión diferente, tanto navegante, como piloto, vas más que nada tratando de conservar el coche en la carrera. Cuando vi el accidente de Miguel (Granados), estaba atravesado y me perdí en las notas, fueron unas cuantas curva, pero me pude reubicar”, y agregó: “Lo bueno es que ya estamos en Veracruz, fue bonito que a pesar de todo y de la pandemia, la gente salió de sus casas y en algunas partes pudimos saludarlos. Mañana será otro día, sólo esperamos que el clima nos ayude”, afirmó.

El clasificado como primer lugar, Miguel Granados, fue uno de los accidentados, por lo que no pudo terminar la carrera. El piloto del Porsche con el número ‘553’, perdió el control del coche en la tercera etapa, y que lo dejó fuera de la competencia.

“Llegamos al servicio después de dos etapas muy bonitas, muy rápidas, y vimos que veníamos empatados con Ricardo (Cordero), y pues esto es una competencia, me tuve que tirar fuerte, la etapa resbalosa empezó antes de lo previsto, no lo teníamos contemplado y eso tuvo consecuencias, pero si no arriesgas no vas a ganar”, dijo Granados.

Lamentablemente el piloto no podrá arrancar mañana, pues su coche quedó inhabilitado, pues el golpe fue en la parte trasera, directo al motor, y la llanta le pegó a la caja de velocidades, explicó él mismo.

Granados buscará hablar con la organización para ver si lo dejan registrar otro automóvil.

“Queremos regresar a un campeón. Es un coche amarillo que tiene años corriendo y yo tengo mucho tiempo con el, es cuestión de que nos den permiso, mañana no podríamos salir, pero el sábado desde México sí, y es la idea que tenemos, porque tengo muchas ganas de llegar a Torreón”, finalizó.

Por: Omar Moro