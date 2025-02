Milagritos, una expresión de arte mexicano inspirada en una costumbre religiosa, explica cartonera

El amor y el arte van de la mano para Paula Carrasco Zanini, quien a sus 49 años de edad está enfocada en realizar piezas de cartón que elabora mediante varias técnicas y lo que surge de su imaginación. Un proyecto que la emociona gira en torno a los Milagritos, piezas mexicanas populares que investigó para conocer su significado y explica para El Heraldo de México.

“Paulinsky”, nombre artístico con el que se presenta la cartonera mexicana, fijó la atención en esta artesanía mexicana porque la considera una manifestación de amor. Al tratarse de uno de los sentimientos más profundos que experimentan las personas, la amante de las bellas artes expone que también dan la pauta para explorar la creatividad y crear piezas con un valor significativo.

Los Milagritos “tienen que ver con lo religioso porque en la época de la colonia la gente iba a las iglesias a ponerlos con un corazón para pedir que se mejorara un familiar”, precisa Paula Carrasco Zanini. Pese a esto, detalla que esta costumbre de la religión católica se ha ido perdiendo porque en la actualidad estas piezas mexicanas son más usadas como elementos decorativos o incluso para regalar en fechas puntuales, como San Valentín.

La cartonera precisa que los Milagritos surgieron de esta costumbre religiosa porque son “una manera de dar las gracias para que una persona con una enfermedad o un problema estuviera mejor”. Además, expone que los diseños son inimaginables porque se pueden hacer más que corazones, que es la versión “tradicional” en la que se presentan; desde un punto de vista artístico, esta diversidad es lo más “atractivo” de los Milagritos.

“La forma (es lo que me llama la atención) y no sólo la de corazón porque llevan como el fuego y decoraciones. Pueden llevar una mano, pueden llevar un pie porque tienen que ver con el cuerpo, es como una manera de agradecer que tú y tu cuerpo están bien”, comparte “Paulinsky”.

Para Paula Carrasco Zanini, el sentido original de los Milagritos se perdió por lo comercial. Recuerda que, de hecho, se vinculan con los querubines que también son elementos de la religión católica que se han vuelto parte de las piezas de arte mexicanas. “Sí tiene que ver porque en las mismas iglesias los ángeles tienen las alas abiertas hacia Dios, hacia tu corazón; por eso se tiene la costumbre de los querubines con los Milagritos”.

View this post on Instagram

El sitio La casa de la artesana añade que hay una leyenda con la que se asegura que Hernán Cortés introdujo los Milagritos en México porque fue atacado por un escorpión, pero para su fortuna sobrevivió. En muestra de agradecimiento, hizo un Milagrito en forma de escorpión que ofrendó.

De acuerdo con el sitio La santísima, estas creaciones de arte se conocen como Milagritos y Corazones mexicanos debido a la popularidad que ganaron. Aunque los más conocidos son los de hojalata y latón, también hay de madera con medallitas de metal clavadas y los de cartón, como los que elabora “Paulinsky”.

Los principales lugares de México donde se elaboran Milagritos son Oaxaca, Guanajuato -en San Miguel de Allende- y Michoacán. Cada artesano, con base en su estado de origen, tiene un estilo y técnica propia, pero todos comparten el gusto por presentar piezas de arte mexicanas llenas de colores. La cartonera se presenta como “Paulinsky”. Foto: Alicia Kelsey López Medina.

Durante la entrevista para El Heraldo de México, Paula Carrasco Zanini también compartió que su contribución al mundo de las bellas artes se dio de manera natural porque proviene de una familia de artistas, empezando por sus bisabuelas y abuelas, con quienes está agradecida porque le dieron las bases para forjar su camino, pese a las negativas que recibió desde su juventud.

“Paulinsky” comparte que no fue admitida en las escuelas especializadas en arte porque siempre le dijeron que no tenía lo necesario para lograrlo, lo que en su momento le generó frustración. Sin embargo, con el apoyo de su familia e incluso de su terapeuta, se mantuvo firme a su meta de hacer arte y a lo largo de 20 años ha tomado diversas clases, cursos y diplomados para aprender de las bellas artes. Dos momentos que marcaron su vida fue cuando comenzó a tomar talleres de cartonería, ya que encontró su pasión.

“Durante mucho tiempo no vi la luz… En mis épocas de los veintes, treintas y cuarentas me deprimí mucho, y justo para no deprimirme busqué otras opciones para no estancarme. (Tengo un) sentimiento de que sí puedo hacer las cosas, de que por fin sirvo para algo”, expresó entre lágrimas Paula Carrasco Zanini.