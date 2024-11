Argelia trasformó el dolor de la desaparición de su novio en una pieza monumental de cartonería para rendirle homenaje

Cada noviembre se conmemora Día de Muertos, la celebración más emotiva de México, donde en el último sexenio en promedio desaparecieron 26 personas al día, informa la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Entre tantos casos de desaparición, uno lleva el nombre de Israel “N”, quien fue visto con vida por última vez el 27 de agosto de 2018; en ese entonces, tenía 35 años de edad y estaba a cargo de un taller automotriz situado en Nezahualcoyotl, en el Estado de México, donde restauraba vehículos involucrados en siniestros.

A lo largo de los últimos seis años, la abogada postulante Argelia Cedillo Zarco, de 47 años de edad, quien mantenía una relación sentimental con el también empresario, estuvo al frente de su búsqueda, comparte en entrevista para El Heraldo de México. Durante este tiempo, vivió los altibajos del proceso legal -que se realizó entre su natal Nezahualcoyotl y Ciudad de México-, así como una serie de anomalías que atrasaron la investigación; incluso llegó a ser considerada la principal sospechosa, situación que se descartó cuando se dio con los cinco culpables del homicidio y desaparición forzada debido a un móvil: dinero. Pese a esto, sólo tres fueron detenidos; inicialmente, uno declaró y admitió el asesinato y luego los otros dos hablaron y reconocieron su responsabilidad.

Pese a que el caso tuvo este avance, ninguno de los culpables quiso confesar dónde abandonaron el cuerpo de Israel “N”, quien, por lo mismo, sigue en calidad de desaparecido. Este panorama movió a la abogada, quien tomó una decisión: frenar la búsqueda y aceptar que probablemente nunca sabrá dónde permanecen los restos de su pareja; por ende, empezó a vivir un nuevo duelo que describió como “una pérdida mayor”.

“Hace dos años que sé que él no está en el mundo, que ya es fallecido. Entonces, me empezó una pérdida mayor porque, durante todos los años de la búsqueda, pensaba que lo iba a encontrar, que iba a encontrar por lo menos sus restos, lo que fuera, lo que quedara…”.

Cuando 2024 comenzó, Argelia Cedillo Zarco contempló varias maneras de rendirle tributo a su novio. “Si pudiera hacer tu cuerpo con mis propias manos, lo haría”, externó la aboga durante la entrevista al recordar que este pensamiento la hizo caer en cuenta que esto era posible. Como resultado, realizó una pieza monumental de cartón; para lograr este objetivo, se inscribió en el taller de cartonería -que es una técnica tradicional mexicana que expertos definen como “el arte en papel”- del Centro Cultural Xavier Villaurrutia que se sitúa debajo de la Glorieta de Insurgentes, en la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México.

De mano del artista visual Augusto Emiliano Quevedo Lara, maestro a cargo del taller de cartonería, la abogada comenzó con su proyecto de cartonería entre finales de febrero y comienzos de marzo. A la par de sus actividades diarias, así de como su trabajo, en los últimos meses estuvo elaborando cada parte de la pieza que es un esqueleto que colocó en la fachada de su casa, que es el lugar donde Israel “N” trabajaba.

“Se me hace injusto para él, y para cualquier víctima, que le hayan negado la posibilidad de tener una lápida, de cerrar su ciclo de su paso por este mundo. Siento que los desaparecidos flotan, no están ni vivos ni muertos, no le importan a la mayoría de la gente hasta que te pasa a ti y visibilizas a los desaparecidos. Los desaparecidos… ¡es como si no existieran, son cifras! No existen para nadie, más que para sus familias y quienes los quieren”.

Argelia Cedillo Zarco cuidó cada detalle de la obra monumental de cartón que mide más de cinco metros de alto. Para recordar uno de los rasgos más característicos de Israel “N”, la abogada incluso le colocó brackets a la pieza que no sólo es una manera de rendir tributo, sino también de destacar que los desaparecidos son víctimas eternas porque a través de los años de búsqueda entendió que “la desaparición forzada es un delito que se comete todos los días en contra de la víctima”.

La abogada también expresó que el tributo a su novio igual es una manera de limpiar su nombre e imagen, ya que algunos de sus vecinos consideraron que fue ultimado porque estaba “en malos pasos”, lo que se aleja de la realidad. Por lo mismo, la mujer destaca que a los desaparecidos “todos los días los lastiman”, sobre todo porque “te matan todos los días y, a la vez, sigues vivo todos los días porque la misma definición de delito de desaparición forzada dice ‘la desaparición forzada se comete en agravio de la víctima todos los días hasta que aparezca’”.

“Llegué a la conclusión de que jamás lo iba a encontrar, de que ahora sí era cierto que esa única esperanza de encontrar sus restos y darle el punto final a su existencia en esta vida no iba a ser posible. Sentía que él me reprochaba por no seguirlo buscando; entonces, un día llegué (a la casa) y miré su foto que le tomaron un día antes de que desapareciera y le dije ‘no me reclames porque ya no te puedo buscar y porque no te encontré. Si yo pudiera, hacía hoyos por todo el mundo hasta encontrarte’”.