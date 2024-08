Literatura del escritor español Jorge Carrión entre la oscuridad y la esperanza

Genéticamente, dice Jorge Carrión (Tarragona, España, 1976), los humanos “somos tanto amor y arte como guerra”. El escritor español tiene dos hijos, uno de 8 y otro de 10 años, no le queda más que abrigar cierta ilusión en el mañana: “Yo para ellos quiero un futuro en el cual seamos capaces de neutralizar el cambio climático y de construir algún tipo de sociedad más equilibrada. Ese movimiento de ir trabajando lo más oscuro y lo más esperanzador es lo que me acompaña”.



Interesado en el periodismo y el uso de la tecnología, Carrión escribe igualmente cómic, crónica y ensayo que ficción. Ahora, está nuevamente en México presentando un proyecto ambicioso: un volumen de 723 páginas que ha titulado “Las huellas” (Galaxia Gutenberg, 2024), conformado por cuatro novelas que empezó a escribir hace 15 años: “Los muertos”, “Los huérfanos”, “Los turistas” y “Los difuntos”.



El escritor español ha querido hablar del cambio del siglo XX al XXI y no ha podido escapar de la distopía: las páginas avanzan en un ambiente oscuro, de control y muerte, en el que siempre amenaza con aparecer una gran guerra. Carrión lo llama ficción especulativa y ubica su trabajo en lo que Stendhal llamó novela-espejo:

“En el conjunto hay un espejo distorsionado que puede hacer pensar al lector hacia dónde podemos ir si algunas dimensiones del presente se extreman”.

En “Los Muertos”, por ejemplo, habla del presente y “de cómo las series de televisión y las redes sociales lo han transformado”; la más distópica y oscura sobre el futuro es “Los Huérfanos”, pero parece prefigurarse en “Los turistas”, que se ubica antes del derribo de las Torres Gemelas y el cambio radical de paradigma. El futuro de Carrión no está siglos adelante, es el del XXI:

“Estos días, con la escalada en Oriente Medio, estamos más cerca de la Tercera Guerra Mundial que nunca; hay elementos que espero que no se cumplan; yo he ido trabajando y sugiriendo un espejo de una realidad posible que espero que no ocurra”.

El problema, piensa, no es que el futuro nos alcanzó sino que es un tema de igualdad:

“Ahora mismo en Ciudad de México damos tres pasos y cambiamos de arquitecturas y tecnologías de las más avanzadas del siglo XXI hacía estructuras y personas que viven en el siglo XIX. Para mí es un problema de falta de igualdad, de oportunidades y de desequilibrio, el futuro está mal distribuido, no llega a todo el mundo, hay demasiada pobreza y desigualdad; en nuestra época conviven todas las épocas”.

Por más que Carrión intenta ser optimista, no puede ser ingenuo: las cosas caminarán “con algunas dosis de construcción y algunas de destrucción”. En su tetralogía se abre la posibilidad de que una obra maestra puede arrojar luz y una nueva conciencia:

”La literatura nos salva, alivia, tiene una dimensión de efecto placebo y para muchas personas es muy importante, como el arte, la belleza, la crítica, eso nos ayuda a darle sentido a nuestra vida. No sé si va mucho más allá del sentido individual o de algunas comunidades, pero sin duda es un sentido necesario, sobre todo para los que no tenemos ese otro alivio que es la religión”.

A DETALLE

Jorge Carrión sostendrá este viernes un encuentro con jóvenes: "De la escritura al podcast".

La charla se lleva a cabo en las instalaciones de la FILUNI, a las 13:00 horas.

Además de presentar "Las huellas", carrión está estrenando el podcast "Gemelos digitales" sobre ficción ensayístico

FOTO: CORTESÍA LINA BOTERO

MAAZ