Roxy, la icónica nevería que abrió en 1946 en la CDMX; pero que "sabe" a Jalisco y enamora en el kiosco más hermoso de Chapultepec

Jalisco es uno de esos estados maravillosos del país que enamora por sus playas, como es el caso de Puerto Vallarta, donde un vaso de tequila jamás se niega y mucho menos si en el fondo escuchamos a los mariachis tocar sus instrumentos para crear ambiente, ¡y ni hablar de la historia que se cuenta en cada calle! Lo que pocos saben es que para disfrutar de esta entidad no hace falta viajar hasta ella, púes incluso desde la CDMX es posible "recorrerla" y "saborearla", y de forma literal, ya que hay un establecimiento que tiene la esencia de la región.

Se trata de la famosa nevería Roxy, una de las más icónicas de la Ciudad de México y que cuenta con una larga, pero muy larga historia ya que se fundó en 1946 y desde entonces no ha cerrado sus puertas para enamorar a los chilangos con un sabor muy jalisciense que si no lo has probado, tienes que correr a darle una oportunidad y así enamorar a tu paladar, ¡sin importar si hace calor, llueve o hace frío!

Este negocio familiar ha pasado de generación en generación y no sólo entre los dueños, sino también entre los visitantes que acudieron de niños y que, hora como adultos, visitan la nevería acompañados por sus hijos. Si quieres conocer esta historia y por qué aunque es de la CDMX tiene impregnada la esencia de Jalisco te invitamos a no dejar de leer, pues hace unas semanas ya no sólo se encuentra en la Colonia Condesa, sino que se trasladó a Chapultepec, una de las zonas turísticas más importantes del extinto Distrito Federal.

Además, hablar de los sabores de helados, nieves y malteadas que se sirven en este lugar te hará tener antojo todo el día y será tanto que no dudarás en visitar sus sucursales para así descubrir por qué es uno de los negocios favoritos de los capitalinos por décadas. Finalmente, "viajarás" hasta la década de los 40s gracias a que la decoración del lugar y sus colores tienen esa imagen característica de la época y que incluso recuerdan a las películas como "Volver al futuro". ¿Te animas a visitarla?

Esta es la barra donde Don Carlos Gallardo y su esposa María Luisa Rubio despachaban. (Foto: neveriaroxy.com)

¿Cuántos años tiene la nevería Roxy?

Uno de los negocios más amados y antiguos de la Ciudad de México sin duda alguna es la nevería Roxy, que cuenta con varias sucursales en la capital del país y cuya historia merece la pena ser contada, pues desde que abrió a finales de los años 40s, no ha cerrado. De acuerdo con la historia que el establecimiento tiene en su sitio web, todo inició en 1940, para ser específicos en el Cine Roxy de Guadalajara, donde en su infancia Don Carlos Gallardo compraba una deliciosa nieve de limón blanca y que tras mudarse al entonces Distrito Federal, buscó replicar esta esencia de Jalisco.

Originario de Barca, Jalisco, Don Carlos Gallardo llegó ya de adulto a la Ciudad de México, donde se puso la meta de recrear el sabor de la nieve de su infancia, pero mucho más mejorada y con otra variedad de ingredientes para así fundar su propia nevería y heladería con productos artesanales y 100 porciento mexicanos. Por supuesto, este propósito nació en su estado natal, ya que fue en el pórtico del Cine Roxy de Guadalajara donde comenzó a vender sus primeros inventos.

Fue hasta 1946 cuando la nevería Roxy nació en la colonia Condesa del exDistrito Federal, pero hay algo que resaltar y es que mucho antes de tener lo que ahora todos los chilangos conocemos, el establecimiento primero fue una fuente de sodas. Según cuentan los familiares de este negocio, el fundador servía desde la barra; mientras que su esposa, María Luisa Rubio, estaba en el local para preparar los otros productos, es decir, las nieves, helados y hasta mermeladas.

El Cine Roxy fue el que le dio el nombre a este negocio. (Foto: neveriaroxy.com)

Cabe destacar que desde sus inicios, esta nevería se convirtió en un punto de referencia donde la experiencia no sólo radicaba en ir a comprar algo fresco y dulce para saborear, sino que también estaba acompañada por las agradables conversaciones con los dueños, un matrimonio que hizo de esto no un simple negocio, sino un espacio de lo más acogedor. Y es esta misma característica la que los mantiene vigentes en 2024, aunque ahora lo "instagrameable" es otro factor que atrae a los visitantes.

Desde hace más de 78 años la nevería Roxy se ha convertido en uno de los lugares más icónicos de la capital y donde el sabor a productos tradicionales sigue enamorando a muchos, tanto que actualmente cuenta con ocho sucursales, casi todas en la CDMX; mientras que sólo una se encuentra en Querétaro y una más en Edomex. Te invitamos a visitarlas.

Cuáles son las sucursales de la Nevería Roxy

En 2024 la nevería Roxy cuenta con 10 sucursales, pero sólo dos de ellas en Edomex y Querétaro, mientras que el resto se mantienen dentro de la Ciudad de México. Una de las más recientes aperturas ocurrió este año, cuando el negocio llegó al Parque de Chapultepec, donde se restauró un kiosko con más de un siglo de historia y que hoy vende los más deliciosos helados y nieves. ¿Ya lo conoces?

Así luce la sucursal en Chapultepec. (Foto: IG @neveriaroxy)

Condesa Mazatlán. Ave. Fernando Montes de Oca 89, 06140, Cuauhtémoc, CDMX. Horario: 11am-8:30pm.

Bosque Chapultepec. Av. Grutas S/N, Bahía grutas, Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México, CDMX. Horario: 10am-6:00pm, martes a domingo.

Condesa Tamaulipas. Av. Tamaulipas 161, Hipódromo Condesa, 06140, Cuauhtémoc, CDMX. Horario: 11am-8pm.

Lomas. Prado Norte 343 Local B, 11000, Lomas de Chapultepec, CDMX. Horario: 11:30am-8:30pm.

Polanco. Calle Julio Verne 84, Polanco, 11550, CDMX. Horario: 11:30am-8:30pm.

Cineteca Nacional. Avenida México Coyoacán 389, Xoco, 03330 Coyoacan, CDMX. Horario: 1pm-9pm.

Pedregal. Av. de Las Fuentes 571, Jardines del Pedregal, 01900, CDMX. Horario: 11:30am-8:30pm.

Santa Fe. Paseo de los Arquitectos (Local 09), Lomas de Santa Fe, 05348, CDMX. Horario: L-V: 11pm-8pm, S-D: 10am-9pm.

Acoxpa. Acoxpa #469, Villa Lázaro Cárdenas, 14370 Ciudad de México, CDMX. Horario: 11:30am-8:30pm.

Interlomas. (Centro Comercial Interlomas) Blvrd. Interlomas No.5, San Fernando, 52786 Naucalpan de Juárez, Méx. Horario: 12:00pm-8:30pm.

Visitarla es como viajar al pasado. (Foto: neveriaroxy.com)

¿Cuánto cuesta un helado en Roxy? Conoce el menú y precios

Los helados y nieves de la nevería Roxy están hechos de forma tradicional y aunque hoy sus fundadores, Don Carlos y Doña María, ya no se encuentran en el negocio, el establecimiento sigue cuidando el proceso de fabricación y cuidando que se mantengan las receta que con tanto amor crearon. Según cuentan, los productos están hechos con la mejor calidad de ingredientes de la Central de Abastos.

En cuanto a los precios en los que se ofertan los productos, las críticas en Google Maps de todas sus sucursales detallan que por persona no se supera el rango de los 100 pesos, por lo que además de deliciosos sabores, cuidamos nuestra economía.

Helados

Nieves

Preparados

