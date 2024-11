Así extorsionaron a madre de Ángel Fernando, estudiante de la UNAM que murió tras ir al baño en el Bosque de Chapultepec

Conforme avanzan los días salen a la luz nuevos detalles en la desaparición y muerte de Ángel Fernando -un joven de 17 años de edad estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria 4, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)-, quien fue visto por última vez el viernes 15 de noviembre en inmediaciones del Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en el centro de la Ciudad de México.

Ahora, la madre del adolescente - identificada como Tania- ha detallado que durante la desaparición de su hijo fue víctima de extorsiones. Según la mujer, presuntos grupos criminales le llamaron por teléfono para pedirle dinero a cambio de volver a ver a su hijo con vida. Hasta ahora, las autoridades oficiales no han compartido información sobre el caso, por lo que se desconoce el paradero de Ángel Fernando el tiempo que estuvo desaparecido, de igual manera, se desconocen las causas de su muerte.

"Ya he tenido ciertos intentos como de extorsión diciéndome que ellos lo tienen y que haga depósitos bancarios y obviamente esto ya es muy desesperante porque hacen uso de la información para esos temas (...) me han contactado ya vía telefónica porque al parecer en un principio se publicó mi número telefónico para que dieran informes ahí, entonces tuve una llamada de algunas personas que se identificaban como del Cártel Jalisco y me decían que ellos lo tenían", dijo la madre del estudiante.