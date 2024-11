Linkin Park estrena una nueva canción en vivo que critica a la Cienciología: ¿Qué es esta misteriosa religión?

Durante el show de Linkin Park en Arlington, Texas, del pasado 8 noviembre, la banda debutó la canción "Casualty", que aún no ha sido lanzada oficialmente, de lo que será su próximo álbum "From Zero". Después de que se compartiera en línea un video de la presentación en vivo de la nueva canción, los fanáticos rápidamente notaron un tema interesante en las letras, lo que llevó a algunos a creer que "Casualty" trata sobre la experiencia de la cantante Emily Armstrong con la Cienciología.

Ante el debut de la pieza musical, los fanáticos del conjunto rápidamente teorizaron sobre un posible mensaje oculto de Emily a la Iglesia de la Cienciología, además de también hablar sobre su crianza. Hasta el momento no se conoce quien sea el autor del tema, pero debido a la letra, todo apunta a que Emily Armstrong es la autora original de la canción.

"Déjame salir, libérame, sé todos los secretos que guardas (...) No seré, no seré tu víctima, es solo cuestión de tiempo (...) Deja de decirme que eres algo que no eres, puedo ver la codicia en tus ojos colgado de una mentira descarada, es solo cuestión de tiempo." es parte de la letra de "Casualty"

¿La nueva canción de Linkin Park esconde un mensaje de Emily Armstrong?

Debido a la ambigüedad y del tema y a la historia de la nueva vocalista de Linkin Park con la Cienciología, algunos fanáticos en plataformas como Reddit y X (antes Twitter) estuvieron parcialmente de acuerdo en la teoría que "Casualty" podría ser una crítica a la dicha religión, mientras que otros aseguran que no necesariamente se trata de una conexión directa.

Lo que si se tiene confirmado es que, por lo menos el coro de la canción, la parte más llena de significado en la canción, sí fue escrita por Emily Armstrong. Este dato fue revelado por la banda por medio del podcast de Mike Shinoda, cofundador de la banda, quién dijo que el coro de "Casualty" fue, de hecho, escrito por Armstrong después de que el guitarrista Brad Delson sugiriera que escribieran algo "más pesado". Shinoda agregó que, mientras grababan la canción, quedó sorprendido por las letras de Armstrong y su intensa entrega vocal.

Así suena "Casualty", la nueva canción de Linkin Park:

¿Qué es la Cienciología y cuál es su relación con Linkin Park?

La Cienciología es una religión fundada por el escritor L. Ron Hubbard en la década de 1950, que se centra en la creencia de que los seres humanos son seres espirituales inmortales llamados "thetans". Según sus enseñanzas, los thetans pueden superar las limitaciones del cuerpo y la mente a través de prácticas como la auditación, un tipo de terapia que busca liberar a los individuos de traumas pasados y alcanzar un estado llamado "Clear".

La Cienciología ha sido una religión controvertida debido a sus prácticas secretas, su enfoque en la recolección de grandes sumas de dinero de sus miembros, y las denuncias por supuesto abuso y control psicológico. A pesar de estas críticas, la Cienciología cuenta con seguidores en todo el mundo, incluidos varios personajes públicos y celebridades como Tom Cruise.

En el caso de Linkin Park, la relación con la Cienciología se ha vinculado con la nueva vocalista de la nueva vocalista Emily Armstrong, la cantante ha sido relacionada a la Cienciología debido a su crianza dentro de esta religión. Situación que inmediatamente le provocó polémicas al momento de su integración a la banda, pues a mediados de septiembre, el vocalista de The Mars Volta, Cedric Bixler-Zavala, la acusó de encubrir a supuestos agresores sexuales pertenecientes a la Cienciología.

