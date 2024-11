The Beatles son nominados a los Grammys por dos categorías ¿Yoko Ono podría recoger los premios?

La icónica banda británica, The Beatles, regresan a una de las premiaciones musicales más destacadas en la historia. Con más de 25 años de ausencia en los Grammys, la banda que fue conformada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr competirá en 2 categorías por la canción “Now and Then”, ultima pieza musical del conjunto publicada el pasado 2 de noviembre del 2023.

La melodía compite por llevarse el premio en dos de las categorías más importantes dentro de los Grammys; Grabación del Año y Mejor Interpretación de Rock, teniendo posibilidades de ganar ambos galardones debido al increíble trabajo, que por medio del uso de Inteligencia Artificial, logró que los 4 Beatles interpretaran por última vez una canción.

En caso de que el sencillo que cuenta con la voz de John Lennon, extraída directamente de unas grabaciones inconclusas realizadas en los años 70 y partes de algunos tracks de la guitarra eléctrica ejecutados por George Harrison a principios de los 90, gane en sus respectivas categorías, se espera que los integrantes restantes de The Beatles suban al escenario a recoger los Grammys, pero la posibilidad que Yoko Ono también sea parte de la premiación podría ser una realidad y con justa razón.

La relación de Yoko Ono y The Beatles ha sido un tema polémico dentro de la historia del famoso grupo que cambió la música para siempre, debido a que cientos de fanáticos, atribuyen la separación del cuarteto de Liverpool al matrimonio entre John Lennon y Yoko Ono. Sin embargo, en los últimos años la figura de la viuda del autor de "Imagine" a participado activamente, en la preservación musical de la banda.

¿Yoko Ono recogería el Grammy de The Beatles?: la historia de "Now and Then"

La historia detrás de la creación "Now and Then" se encuentra curiosamente entrelazada con los Grammys y sobre todo con Yoko Ono, pues sin ella, esta emotiva canción jamás hubiera existido. en 1997, The Beatles ganó tres premios en los Grammys a pesar de haberse separado a finales de los 60, esto gracias al lanzamiento de los tres discos conocidos como "The Beatles Anthology", materiales que celebraban la historia de la banda recopilando éxitos de la banda, así como versiones inéditas y demos de varias canciones.

Además de una gran lista de versiones alternas, este material arrasó en los Grammys del 97 debido a dos melodías completamente nuevas, que usaban partes de canciones inconclusas de John Lennon, "Free as a Bird" y "Real Love" fueron tracks que contaban con la participación de los 4 Beatles a pesar de la muerte del cantautor de "Woman" en 1980.

Peter Jackson también podría llevarse el premio

Esto fue posible gracias a que Yoko Ono otorgó estas grabaciones sin terminar a Paul McCartney y el resto de la banda, para así poder concluir con el trabajo de su fallecido esposo. Lo que terminó por convertirse en "Now and Then" también se encontraba dentro de esas grabaciones, pero recién se publicó el pasado 2023 gracias al uso de Inteligencia Artificial para aumentar la calidad en la voz de John Lennon.

Debido a esto y teniendo en cuenta que Yoko Ono es heredera legal e histórica de la carrera de John Lennon, es posible que suba al escenario junto a Paul McCartney y Ringo Starr en caso de que la banda se lleve los premios. De igual forma, es posible que el director Peter Jackson también recoja los galardones, pues la tecnología que desarrolló para el documental "Get Back", permitió que la canción se concretara.

¿Contra quién compite The Beatles en los premios Grammy de 2025?

The Beatles tiene una competencia notable para los próximos Grammy´s

En los Premios Grammy 2025, los Beatles podrían enfrentar una dura competencia, entre los principales rivales en la misma categoría se encuentran nombres como Beyoncé, con su esperado álbum Texas Hold 'Em, y Billie Eilish, quien podría competir con su proyecto Birds of a Feather. Ambos han sido reconocidos en ediciones pasadas de los Grammys y continúan siendo referentes en la música contemporánea, lo que las convierte en fuertes contendientes.

Otros artistas como Kendrick Lamar, con su álbum Not Like Us, y Taylor Swift, quien podría estar compitiendo con su disco Fortnight junto a Post Malone, también se presentan como fuertes opositores. La competencia se extiende con artistas como Sabrina Carpenter, Charli XCX, Chappell Roan, y sus respectivos proyectos, Espresso, 360 y Good Luck, Babe!

¿Cuándo son los Grammys?

Los Premios Grammy 2025 están programados para celebrarse el lunes 3 de febrero de 2025. Como en años anteriores, la ceremonia tendrá lugar en Los Ángeles, California, aunque la sede como tal aún no ha sido revelada.

