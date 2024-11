Billie Eilish rompe increíble récord al ser nominada por "Hit Me Hard And Soft" en los Grammys 2025

Billie Eilish ha sido nominada una vez más a los Grammys 2025, y es que su tercer disco de estudio titulado “Hit Me Hard and Soft” ha sido todo un éxito en el mundo de la música, pues ha llegado a ser incluso la mujer más escuchada de 2024.

Y que es que luego de que iniciara su historia con los Grammys cuando en 2020 “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, pues su canción “Bad Guy” ganó a mejor grabación, canción del año así como mejor artista nuevo, siendo la primera artista femenina en conseguir ganar las cuatro categorías.

Además de que en ese entonces la cantante de 18 años se convirtiò en esa misma edición en la artista más joven en ganar 6 categorías, convirtiendo su álbum debut en el disco femenino más premiado en la historia de los Grammys empatando a “21” de Adele de 2011 como los más ganadores.

Su historia siguió en 2021 cuando fue nominada por “Everything I Wanted” donde solo pudo ganar a “grabación del año”, quedando nominada solo por canción del año y mejor interpretación vocal pop, pero ganando a “Mejor Canción escrita ostra medios visuales” como lo fue No Time To Die.

¿Qué récord rompió Billie Eilish en estos Grammys 2025?

La cantante rompió una marca más pues ahora tras el lanzamiento de uno de sus mejores discos titulado “Hit me Hard and Soft” con el que ha estado siendo la mejor artista de todo este 2024, pues la cantante estrenó este disco el pasado 17 de mayo de 2024 encabezando todas las listas de música.

Ahora tras seis meses de ser escuchado mundialmente y liderar la lista Billboard De hasta diez países consecutivamente ha roto un nuevo récord, siendo nominado a siete categorías en la edición de los Grammys 2025.

Pues a su corta edad ya goza de un récord impensado, pues ha sido nominada a los Grammys 2025 por quinto año consecutivo, comenzando en 2020 con Bad Guy, 2021 con Everything I Wanted, 2022 Happier Tan Ever, 2023 con Nobody Like U así como en 2024 con What I Was Made For.

Ahora esta nominada en siete categorías para la edición de 2025 en la que espera seguir rompiendo récords y alcanzar en algún momento a artistas como Adele y Beyoncé, quienes lideran los puestos como las más ganadoras en la industria.

Álbum del Año 2025

Nominado / Hit Me Hard and Soft

Canción del Año 2025

Nominado / BIRDS OF A FEATHER

Mejor Grabación del Año 2025/ BIRDS OF A FEATHER

Mejor Interpretación Vocal Pop Solista 2025/BIRDS OF A FEATHER

