La "guardería" de changuitos miones de Chapultepec que se hizo viral para cuidar y proteger el Castillo

¡Pásele, pásele, se cuidan changuitos miones! La Ciudad de México es única y es por ello que no nos sorprende siempre que ocurre algo "fuera de lo normal", como cuando un accesorio de moda se convierte en el centro de atención de los capitalinos y lo turistas que llegan a la capital para disfrutar de sus maravillas. Tal y como ha ocurrido en los últimos días gracias a una publicación viral en redes sociales donde se dio a conocer que para proteger el Castillo de Chapultepec y todo el acervo histórico que allí se conserva, las autoridades tomaron decisiones extremas, pero que han fascinado a los mexicanos.

Quienes han visitado Chapultepec, sean o no de la CDMX, seguramente ya saben que la visita tiene una única condición obligatoria que tú y tus acompañantes lleven en la cabeza changuitos miones, algo que se ha convertido en todo un símbolo de identidad, ya que sólo en este lugar cultural se usan. ¿La razón detrás de ello?, que el contacto con la naturaleza y la cercanía con el Zoológico de Chapultepec nos hacen querer llevar un accesorio como este peludo, con sombrero, lentes y que sirve como recuerdo de la visita, además que deja mucha diversión porque la idea es estarnos mojando con quienes nos acompañan en la aventura.

Los changuitos miones no son nada nuevo y de hecho llevan años siendo parte del comercio de la zona, al igual que los pintacaritas, los peluches de animales o las botanas más creativas como los Dorilocos; sin embargo, de un tiempo para acá se han convertido en la sensación, tanto que incluso en redes sociales se han hecho virales videos de extranjeros recorriendo Chapultepec y viéndose orillados a sumarse a esta tendencia chilanga.

Pero ahora todo parece indicar que la moda de llevar a estos divertidos y coloridos amigos en nuestras cabezas, ya se ha convertido en algo a evitar, al menos en ciertas zonas. Según una publicación que se hizo viral en redes sociales, quienes quieren visitar el Castillo de Chapultepec ya no pueden hacerlo con sus accesorios, ¡pero no todo es tan malo! Pues se ha establecido un espacio en el que los changuitos miones pueden esperar sanos y seguros esperando a que sus dueños terminen su recorrido; esta idea se ha hecho viral y sorprendido a muchos.

La famosa guardería de changuitos miones se hizo viral en redes sociales como TikTok y Facebook, donde visitantes al Castillo de Chapultepec han contado cómo funciona este método de guardado para quienes se compraron este accesorio de moda y que quieren recorrer uno de los edificios más emblemáticos de México. Asimismo, algunos han dejado ver lo sorprendidos que están con esta decisión de la que se dice es para cuidar el museo.

"Fui a Chapultepec y me compré el changuito de moda, el changuito de novedad. Cuando quise entrar al castillo, me informaron que no podía pasar con él por cuestiones de respeto y formalidad, pero que lo podía dejar en la guardería de changuitos. Y yo así de, whaaat??? Pues sí, a la entrada del Castillo de Chapultepec hay una guardería para changuitos", se lee en una de las publicaciones compartidas en redes sociales.