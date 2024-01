Sergio del Molino gana premio Alfaguara 2024: "Es un carrusel de emociones, tengo que asimilarlo"

Sergio del Molino ganó el Premio Alfaguara 2024 con su novela "Los alemanes", parte histórica y fabulada, que trata sobre simpatizantes del nazismo en España, anunció este jueves en Madrid el jurado de este galardón dotado con 175 mil dólares.

"Ha sido entrar en un carrusel de emociones de las cuáles no me he bajado, tengo que asimilar todo lo que ha dicho de mí el jurado", declaró Sergio del Molino.