"El tercer paraíso", novela no binaria que ganó el Premio Alfaguara

"El tercer paraíso", historia ganadora del Premio Alfaguara de Novela 2022, es un libro "profundamente no binario, marica", que intenta alejarse del machismo literario que imperó en la literatura latinoamericana, "prácticamente protagonizada sólo por varones", afirmó su autor, el chileno Cristian Alarcón (La Unión, 1970).

"La novela familiar latinoamericana quizás sea, a la hora de analizar en términos históricos la literatura, fundamental y clave porque realmente se dice ahí cómo somos y se subraya y se consolida, a veces con mayor o menor éxito, un modo de narrar; en ese sentido esta es una neonovela familiar latinoamericana porque es una novela profundamente no binaria, marica, que apuesta a un narrador masculino pero de una sensibilidad u otra, y que se aleja de lo que podríamos llamar machismo literario, del boom o fuera del boom, cuando la literatura latinoamericana era prácticamente protagonizada sólo por varones", señaló.

Elegida por un jurado que integró Fernando Aramburu, Olga Merino, Ray Loriga, Paula Vázquez y Marisol Schulz, la novela de Alarcón cuenta la historia de un escritor que cultiva su jardín en las afueras de Buenos Aires, mientras llegan los recuerdos de su infancia en un pueblo del sur de Chile y las historias de las mujeres que me antecedieron: su abuela y su madre.

Dividida en pequeños capítulos, el relato de Alarcón está poblado de conceptos relacionados con las plantas: "Hay dos registros en la novela, tres podríamos decir, porque también hay una genealogía botánica que nos va hacer viajar desde Plinio El Viejo y Teofrasto, los primeros griegos que construyeron tratados de botánica clasificando las plantas existentes hasta el momento. Hay toda una zona de la novela que es más ensayística y que va ir hasta Gilles Clément, el jardinero francés que crea la teor´´ia del tercer paisaje y que le da titulo al libro".

Dos voces literarias más nos cuentan la historia: "la primera persona del narrador que va a las afueras de la ciudad y que empieza esta experimentación con la botánica y quiere honrar y emular a la memoria de su abuela, una campesina que cultivaba dalias, gladiolas y margaritas y las vendía para los deudos que llevaban flores a sus muertos en el cementerio del pueblo: este relato es más íntimo y contemporáneo y en un presente".

Hay también, sin embargo, "otro relato pretérito, es un pretérito pero no de memoria histórica, es de otro narrador, también podría ser una narradora, en tercera persona, que lo que hace es contar la historia del clan, desde 1940 hasta entrados los años 80, abuelos, hijos y nietos, tres generaciones hay en esta novela que comienza con Elías y Alba, los patriarcas jóvenes antes de casarse y que se extienden hasta el nieto cuando tiene 12, 13 años y en medio y la hija Nadia, que es el personaje central, el que va padecer esa transición tan terrible que significa la migración del campo a la ciudad", explicó.

"El tercer paraíso" sucede en la ciudad imaginaria de Daglipulli, a decir de Alarcón, "en definitiva también si es la novela de un pueblo, es una novela sobre la invención de la ciudad latinoamericana, en la tradición de la novela familiar, de la que me aleje todo lo que pude, pero por supuesto que también honra una tradición de narraciones de clanes que se han constituido, después de lo que fue el modernismo del siglo XIX y en el siglo XX, en fundamentales en la constitución de nuestros contornos culturales".

Daglipulli resulta una pantalla por la que pasa la historia de toda una región; eso sucede, de acuerdo con el chileno, porque "están las vías del tren, por ahí pasa el tren, Chile es esta longitud infinita, eterna y esta delgadez de territorio, la cordillera, yo creo que uno nunca hace más de 80, 90 kilómetros para llegar al mar; "El tren al sur", hay una canción de Los prisioneros, es el tren que todo hippie se ha tomado para irse a recorrer los lagos o los volcanes, es el tren que todo enamorado de una santiaguina se toma para ver a su amor y es el tren que se tomaba Elías, un líder sindical para ir a las reuniones sindicales, pero también es el tren que en los años 50 tomaba Salvador Allende cuando era precandidato y candidato, por tres veces, antes de ganar las elecciones".

De la novela ganadora, el jurado señalo que es: "Un relato luminoso sobre la vida cotidiana de un individuo, pero también sobre las tragedias colectivas que nos acechan. Lo pequeño, lo sencillo, ese paraíso personal que construimos como refugio es también, en última instancia, lo que siempre nos salva".

Cristian Alarcón se ha dedicado decididamente al periodismo, en especial de la crónica y la investigación. En 2012 fundó la revista "Anfibia" y el sitio "Cosecha roja"; también es autor de "Cuando me muera quiero que me toquen cumbia", "Si me querés, quiéreme transa" y "Un mar de castillos peronistas".

