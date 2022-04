María Hanneman conquista Londres; triunfa en el Royal Albert Hall

María Hanneman, la pianista que a su corta edad se ha presentado en grandes salas de concierto como el Palacio de Bellas Artes y el Carnegie Hall, en Nueva York, debutó ayer en el Royal Albert Hall de la capital británica.

“¡Estoy muy feliz!, me fue muy bien, me sentí un poco nerviosa, pero se me quitó, mi emoción fue mucho mayor, nunca había tocado en un piano rojo”, dice en entrevista.