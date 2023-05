Javier Camarena rinde homenaje a Roberto Cantoral

Javier Camarena regresa a México para regalar una noche de boleros, de música que forma parte del patrimonio emocional del país, autoría de Roberto Cantoral, en el Palacio de Bellas Artes. Y vuelve en un momento de transición hacia un repertorio más lírico, con una agenda saturada y tras el debut de uno de los roles más icónicos de la ópera: Alfredo, de La Traviata, de Verdi, en la Ópera de Montecarlo.

El tenor veracruzano, desde hace varios años, no sólo se ha convertido en una de las más grandes figuras operísticas del mundo, también ha abierto la conversación en torno a temas que antes eran vedados como la salud vocal y los alcances del instrumento. Así, con franqueza, habla de la evolución de su repertorio y de los altos que ha necesitado hacer como la cancelación de Manon, en Barcelona.

"La Traviata es una ópera icónica, el rol es emblemático, tiene momentos musicales bellísimos, espero que en un futuro tenga la oportunidad de volver a interpretar a Alfredo, es definitivamente otra forma de abordar el canto; en el bel canto la voz tiene que estar tratada con mucho cuidado, buscar la ligereza para llegar a las exigencias de los sobreagudos con la voz en posición. Con Verdi el canto es mucho más franco, se siente tal vez mucho más orgánico", cuenta en entrevista.

En esta transición, recuerda, ha trabajado en los últimos siete años, cuando debutó en Los Puritanos. "Con Alfredo todo se ha dado y me ha permitido tener esas sensaciones de plenitud y comodidad. Siempre he tratado de ser súper cuidadoso con la selección del repertorio y con las cosas que voy cantando; no fue así con Manon, una ópera que he estado trabajando desde hace como un año y medio, pero tuve que aceptar la realidad de que no. Estas decisiones ya no dan miedo como cuando inicias la carrera, es parte de una madurez y una carrera mucho más consolidada y una responsabilidad tan grande también conmigo y con el público, con el teatro. Se espera mucho de mí y de mi trabajo y si no voy a estar a la altura de eso pues ¿para qué arriesgar?”, ataja.

Respecto al concierto de este 13 de mayo en Bellas Artes, cuenta: “Las canciones de Roberto Cantoral son icónicas y ya son parte de nuestra identidad musical, vamos a interpretar todo un ramillete de música compuesta por él para rendirle un muy merecido homenaje en Bellas Artes. Estoy muy agradecido con la familia Cantoral por esta invitación y contento de compartir el escenario con dos grandes artistas a los que quiero y admiro: Eugenia León y Fernando de la Mora, con la Orquesta Sinfónica de Minería. Cantar en mi país ha sido y seguirá siendo una prioridad para mí. Después de eso corro a Berlín y a Zúrich; luego estaré en el Teatro Real de Madrid", cierra.

ELEMENTOS

Fue reconocido por la organización International Opera Awards como Cantante Masculino del Año.

Es el único cantante en la historia que ha bisado en tres diferentes producciones en el MET de Nueva York.

Entre los principales roles de su carrera artística figuran: Almaviva, Don Ramiro y el Comte Ory de Rossini.

Ha recibido numerosas distinciones, entre ellas el Opera News Award (2020), la Medalla de Ópera de Bellas Artes, el Premio al Artista Distinguido de ISPA y la Medalla Mozart (todos en 2019).

LSN

