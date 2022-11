Javier Camarena y su hazaña vocal, en un disco

Javier Camarena lanza un disco que, según la crítica, podría ser la más importante grabación realizada de la música de Gaetano Donizetti; el material es, además, el registro de una gran hazaña vocal del tenor veracruzano: la interpretación de Marino Faliero, una de las óperas más complejas del compositor italiano.

“Hay una gran emoción en este disco, pero también hay un gran control mental. Entre más difícil la obra, más está presente ese control. Hay obras que son tremendamente demandantes como Marino Faliero, es lo más complicado y lo más difícil que he podido cantar en mi vida y estoy feliz de haber hecho la grabación”, cuenta en entrevista.

Y añade: “Estoy 99.99 por ciento seguro de que es la única grabación en la historia de esta obra, hecha en la tonalidad original —normalmente se canta un poco más abajo de lo que está escrito en la partitura y se le hacen algunos cortes—; es una escena que dura unos 13 minutos y es exageradamente difícil y es la que grabamos; requiere de un control absoluto de la emoción, de la parte vocal para que la parte tan emocionante como la cabaletta del final no te gane y puedas resolver los sobre agudos tan estratosféricos, estoy muy feliz de que se haya hecho ese registro. Soy muy honesto, no sé si alguna vez la pueda cantar en vivo, al menos no en esa tonalidad y no con toda la longitud del aria, pero estoy feliz de haberlo podido hacer para este disco”.

Signor Gaetano se lanza este viernes con el sello Pentatone, bajo la batuta del maestro especialista en ópera italiana, Riccardo Frizza, al frente de Gli Originali, con una cuidadosa selección de arias para tenor de Donizetti, con joyas de obras raramente grabadas como Betly, Maria de Rudenz e Il giovedì grasso. Además de extractos de El elixir de amor, Don Pasquale y Roberto Devereux.

“No es un disco en el que sólo presto mi voz, es un disco que se siente muy vivo en su expresión. Se ha grabado como creo que se tiene que grabar la música de Donizetti que es totalmente teatral, hay emoción en cada una de las piezas, hay una inmersión real en la situación de cada uno de los personajes. Por ejemplo, está toda la esperanza que puede tener Nemorino en Una furtiva lágrima; está todo el temor y el nerviosismo de Ernesto en Il giovedì grasso; está la parte heroica de Caterina Cornaro, la emoción en Marino Faliero, es decir, es un disco que tiene un poco de todo. La teatralidad, la musicalidad, el virtuosismo en la coloratura, en los sobre agudos; siento que es un disco que no cansa, que no muestra solamente la parte vocal, que está vivo y por eso es muy interesante”, dice el tenor.

Donizetti ha sido fundamental en la carrera del cantante, La hija del regimiento, por ejemplo, fue el título con el que debutó en el Palacio de Bellas Artes, y Elíxir de amor fue la primera ópera que estudió completa. “¿Quién no se enamora de Una furtiva lágrima? La melodía puede parecer sencilla, pero te conduce a una parte climática con su cadencia al final. Y la primera ópera que me aprendí fue Elíxir de amor. Me encantó, desde entonces, su dinamismo, su historia. Recuerdo también que una maestra me decía que yo tenía que cantar Don Pasquale que llegó inmediatamente después de La hija del regimiento. De modo que desde entonces lo he interpretado y por eso es un compositor al que le tengo mucho cariño y con el que me siento con plenitud vocal, me fascina su manera de conectar la música con la emoción y con el teatro”, cuenta.

La grabación tuvo lugar en el Teatro Donizetti de Bérgamo, ciudad natal del compositor y fue producido con la colaboración del Festival Donizetti.

“Ofrecemos prácticamente la obra que escribió a lo largo de 15 años y eso es muy importante, poder ver su evolución. Ahora, por otro lado, la idea de este proyecto la tuve desde hace seis años, y tuvo la fortuna de esperar un poquito más para ser una realidad, para que todo se pudiera conjuntar de esta manera: que pudiera platicarlo con Riccardo, que él fuera el director del Festival que es una parte fundamental de la Fundación Donizetti, que pusieron el archivo musical; que estuviera Pentatone, la disquera más importante de la música clásica, es decir, todo está reunido para hacer un gran disco”, cuenta.

PAL