María Minera: la crítica en México se encuentra prácticamente perdida, desarticulada y es muy poco eficaz

La crítica en México se encuentra prácticamente perdida: “escasa, desarticulada y, sobre todo, muy poco eficaz”, dice la investigadora María Minera, “está dentro de un laberinto del cual no alcanza a salir”. La crítica de arte independiente es parte de los coordinadores del encuentro La crítica en su laberinto: ¿Qué hacer?, que organiza la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural de la UNAM.



“Lo que tenemos ahora es un quietismo gremial, un quietismo que nos sorprende”, agrega la titular de la cátedra, Graciela de la Torre. Del 11 de abril al 29 de junio, politólogos, artistas visuales, activistas, gestores culturales, científicos y abogados participarán en 13 mesas de diálogo y una conferencia magistral a cargo del investigador Roger Bartra, para reflexionar sobre el momento que vive la argumentación juiciosa.



El encuentro, agregó De la Torre, “pretende evaluar los desafíos que está enfrentando la sociología, el pensamiento crítico, el sector artístico y cultural, la investigación científica, el estado de derecho, la educación, la ecología, los medios, los museos, y que para mi es una suerte de colofón al análisis y a la resistencia de la publicación colectiva para salir de la terapia intensiva”.



En consideración de quien ha dirigido diversos museos, “la crítica no opina frente al paulatino desmantelamiento del aparato artístico, científico y cultural, en un clima de violencia y desgarre social donde las políticas públicas parecen estar anulando el pensamiento crítico y se desdeña tanto a la academia como a la opinión pública”.

La crítica en México se encuentra prácticamente perdida

Créditos: Especial

El encuentro arranca el 11 de abril

En las diferentes mesas, que se llevarán a cabo de manera híbrida desde la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, participan personajes como la artista Lorena Wolffer, la antropóloga Marta Lamas, el abogado José Ramón Cossío, los biólogos Julia Carabias y Antonio Lazcano, así como los politólogos José Woldenberg y Jesús Silva Herzog Márquez.



A decir de Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, la idea del foro “es mirarnos al espejo y reflexionar sobre procesos que antes tenían mucho más impacto: recordemos las movilizaciones de los colectivos de víctimas en el país, de las madres de desaparecidos, del Movimiento por la paz con justicia y dignidad, de los desaparecidos de Ayotzinapa”.



La crítica, agregó, “hoy se encuentra absolutamente inoperante, no tenemos ningún tipo de articulación, eso no quiere decir que no haya movilización, la hay, pero está muy focalizada, muy pequeña y ha sido contenida por el Estado, por el gobierno, a partir de su discurso de descalificación y agresión ya sea a colectivos de víctimas, a los medios, al pensamiento crítico en general”.



El encuentro arranca el 11 de abril a las 17:30 horas con la conferencia magistral, a cargo de Roger Bartra, quien será presentado por la escritora Rosa Beltrán. La disertación se realizará de manera virtual a través del canal de YouTube de la Cátedra Inés Amor y el facebook del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. El resto del programa se pueden consultar en la página www.catedrainesamor.com/la-critica-en-su-laberinto

SEGUIR LEYENDO

El fotoperiodista mexicano Cristopher Rogel Blanquet gana el World Press Photo

Convierten librerías en escenario del jazz

La Fiesta del Libro y la Rosa celebra 15 años de celebrar la lectura

srgc