AMLO arremete contra Luis Estrada por "¡Que viva México!": "Es un churro"

Aunque actúa Demián Alcázar, que simpatiza en su movimiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la reciente película del director Luis Estrada, “¡Que viva México!”, es un churro que va a tener éxito entre los conservadores. “Una película, un churro en contra nuestra, pero para consumo de los conservadores. Le va a ir muy bien a la película. Sí, esa, lo mismo, cineastas buena ondita ¿no? Progres buena ondita ¿no? Pero es para consumo de los conservadores y les va a ir bien”, afirmó.

Dijo que la más reciente que había visto de Luis Estrada fue “El infierno”. "Me pareció clasista y racista, porque pone como sicarios sanguinarios a indígenas Zapotecos (...) Es es abominable, eso es no conocer la realidad de los pueblos indígenas", reiteró. “Va a tener mucho éxito”, ironizó, además de decir que si tiene tiempo la verá.

Cuestionado por la actuación de Damián Alcázar, López Obrador manifestó que es “el actor más consecuente que conozco y lo respeto muchísimo. Es algo excepcional, pero el director y todos los demás ahí son así, progres, buena ondita”.

Indicó que “hay otro actor, Jesús Ochoa, la compañera actriz Dolores Heredia, María Rojo nos ayudó en momentos difíciles, Héctor Bonilla. Pero este director falsea la realidad, para quedar bien con los conservadores. Y les va a ir bien, nada mas que ya enseñaron el cobre, eso es muy bueno”, finalizó.

AMLO no es gran aficionado al cine

El mandatario federal reconoció que no es un gran seguidor del cine, algo que aseguró que lamenta, porque "es arte, es algo excepcional, es buen gusto, pero quizás por la realidad en la que vivo ya no me hace falta más drama". Aunque reiteró que tuvo una mala experiencia cuando vio "El Infierno".

Al mismo tiempo también se lanzó contra Francisco Martín Moreno, autor de libros como Arrebatos Carnales, México Negro y México engañado. "Vende muchísimo, porque tiene una clientela de clase media conservadora, ávida de ese tipo de contenidos. Entonces ahí está la película y si tengo oportunidad de verla, la voy a ver.

