¡Qué viva México!: el retrato de la realidad que vive el país

Después de varios años de planeación, Luis Estrada regresó al cine con ¡Qué viva México! El director, quien es el creador de cintas como “La Dictadura Perfecta”, “La Ley de Herodes” y “El Infierno”, ha marcado su género favorito que es la sátira política, ahora mezclado con el retrato de la realidad que vive el país.

Y eso mismo quiso reflejar en su reciente trabajo, “Es una película justa y equilibrada con todos, no deja títere con cabeza, todo aquel que aparece en la historia tiene particularidades por sus defectos no por sus cualidades, es una película muy justa y equitativa porque no hay nadie que se salve ni que se redima, es un retrato de nuestros tiempos y creo que por el tono que decidí contarla, por el género que es el que me apasiona que es la sátira, lo mejor que podía hacer era no tratar de salvar a alguno de los personajes”, dijo el creador en entrevista.

Y agregó, “en una buena sátira es difícil distinguir quién es el malo o quién es peor, porque todos en algún momento toman ese lugar de honor, es una cinta sobre nosotros, nuestras debilidades, pero creo que este tono tiene que ser implacable, inclemente, por ese desde los más pobres y hasta los más ricos están retratados con la misma dureza, con el mismo veneno y eso hace una cinta muy divertida”.

Por su parte Joaquín Cosio, quien forma parte del elenco aseguró, “la ambición yo creo que es el gran antagonista o el personaje que de alguna manera hace que todos se descompongan o que modifiquen su conducta. Creo que la cualidad de Luis es su retrato del México contemporáneo y que no son realmente optimistas”.

La película se estrenará en más de 3 mil salas cinematográficas de todo el país, después será en streaming. (Crédito: Especial)

Mientras que Damián Alcázar, quien de nuevo se convierte en el protagonista de una cinta de Estrada detalló, “todo fue muy divertido, pero evidentemente todo está en un guion formidable que tiene Luis y que tuvo mucho tiempo de escribirlo, repensarlo y proponernoslo, siempre uno está ansioso de hacer un trabajo maravilloso, y en este caso yo tenía tres oportunidades, son tres manjares exquisitos en una película de Estrada que siempre es una diversión y un día de campo, hacer cine con él”.

Por su parte Alfonso Herrera, quien formó parte del reparto de La Dictadura perfecta no dudó en aceptar trabajar con Estrada de nuevo, “estoy feliz de que me haya tomado en cuenta, conocí a Luis y me invitó a trabajar en la Dictadura, y cuando eso pasó dije, ‘yo no me quiero perder estar de nuevo en un set con Luis sea la historia que sea, lo que quiera contar’, porque él siempre tiene una rica visión, siempre es interesante ser parte de este universo, y bueno interpretar a Pancho también fue algo muy complejo, ya que es un arco soñado para cualquier actor”.

“Creo que somos la víctima y el victimario todos, porque estamos hablando de México, hay por supuesto tres bases, la familia, la religión y el Estado, pero somos caníbales y eso es lo que nos quiere mostrar Luis con esta ácida, de humor negro, irreverente que te invita a que reflexiones, porque ahí en ese gran mural estamos todos” finalizó Alcázar.

Ana de la Reguera, Ana Martín y Angelina Peláez también forman parte de esta sátira política.

23 de marzo es su estreno.

