Poncho Herrera: fan espera 15 años por autógrafo del actor y su plumón no pinta

El pasado martes 15 de marzo, Poncho Herrera acudió a la premier de “¡Qué Viva México!”, la nueva película de Luis Estrada que protagoniza junto a Ana de la Reguera y mientras atendía a sus fans ocurrió un momento que se hizo viral en redes sociales pues resulta que uno de sus seguidores, el cuál espero años para obtener un autógrafo del exintegrante de RBD, cuando por fin conseguiría su objetivo, descubrió que su plumón no pintaba, por lo que solo tuvo que conformarse con una “firma invisible” del también actor.

Como se mencionó antes, este momento ocurrió durante la premier de “¡Qué Viva México!” y en las imágenes difundidas por el usuario de TikTok identificado como “rolandocines” se pudo ver que Poncho Herrera causó un gran furor entre sus fans mientras caminaba por la alfombra roja, no obstante, en algún momento se detuvo y se dispuso a firmar un poster de la película, pero al momento de intentar plasmar su firma se dio cuenta que el plumón no pintaba, por lo que su fan vio desvanecerse ante sus ojos la posibilidad de tener un recuerdo el exintegrante de “RBD”.

“Esperaste 15 años para tener al autógrafo de Poncho Herrera y cuando por fin, no pinta el plumón, quedé (emoji de la cara de payaso)” fue el texto que escribió “rolandocines” en su video, el cual, como se dijo antes, se hizo viral en redes sociales, prueba de ello es que en menos de 24 años horas dicho clip ya acumula casi 2.5 millones de reproducciones tan solo en TikTok pues cabe mencionar que la grabación fue replicada en otras aplicaciones como Facebook y Twitter.

Cabe mencionar que, tras descubrir que el plumón no pintaba, Poncho Herrera miró hacía sus fans para ver si alguien más llevaba otro plumón, sin embargo, ya no se pudo ver si finalmente pudo firmar el poster o no, sin embargo, en redes sociales se generaron todo tipo de reacciones en torno a este video viral que causó mucha gracia entre los internautas.

¿Poncho Herrera estrena romance?

Como se mencionó antes, Poncho Herrera comparte créditos en “¡Qué Viva México!” con Ana de la Reguera y todo parece indicar que debido a la frecuente convivencia que tuvieron durante el rodaje de esta cinta habría surgido el amor entre ambas celebridades pues hace unos días dejaron ver que se encontraban de viaje por España, por lo que el supuesto romance emocionó a los seguidores de ambas celebridades.

Poncho Herrera y Ana de la Reguera no quisieron hablar de su supuesto romance. Foto: Especial

Durante su participación en la premier de la mencionada cinta de Luis Estrada, Poncho Herrera y Ana de la Reguera tuvieron sus respectivos encuentros con la prensa y ambos fueron cuestionados sobre su supuesto romance, sin embargo, ambos evitaron hablar del tema y hasta huyeron de los reporteros cuando les cuestionaron sobre su relación, por lo que habrá que esperar hasta que decidan hablar sobre su supuesto amorío.

