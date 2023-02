Aunque no participará en la gira, Poncho Herrera fue quien organizó la cena en la que se definió el reencuentro de RBD

Desde que se anunció la gira de RBD se dejó en claro que solo cinco de los miembros originales estarían presentes en el reencuentro de la popular banda mexicana, misma que volverá a los escenarios luego de 15 años de retiro. Sin embargo, el único integrante que no estará presente en el "Soy Rebelde World Tour" es justamente a quien debemos la icónica fotografía que abrió las esperanzas de la vuelta a los escenarios de la agrupación.

Pues recordemos que fue el 21 de diciembre del 2019 que tuvo lugar una cena en la que Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez se reunieron tras once años de la separación de RBD, publicando así una serie de fotografías en redes sociales que dieron pauta a la creación de ilusiones respecto a una posible nueva gira del grupo musical, la cual es posible que se discutiera en dicha reunión.

Y aunque muchos han criticado el hecho de que Poncho Herrera no forme parte de esta gira final de RBD y no haya asistido a la boda de Maite Perroni, lo cierto es que además de que él mismo ha aclarado que no tiene nada en contra de sus compañeros, fue Christopher Uckermann quien confirmó que fue el actor que dio vida a Miguel Arango en "Rebelde" fue quien concretó la reunión que los juntó a todos en 2019, once años después de la separación del grupo.

Durante dicha reunión los artistas hablaron de sus vidas y pudieron reconectarse con mayor madurez, pues aunque siempre han mantenido contacto por medio de redes sociales, debido a sus agendas era complicado organizar una reunión en la que todos coincidieran, hasta que Alfonso Herrera puso manos a la obra.

“La verdad es que llevábamos 11 o 12 años sin vernos y se nos hizo importante. No lo hacíamos porque la gente iba a hablar que si iba a haber un reencuentro, no, no queríamos como este ruido en nuestras carreras personales, pero dijimos, es momento de vernos, de hecho, Poncho fue el que nos habló a todos y dijo 'vénganse, vamos a cenar, vamos a platicar'", contó Christopher Uckermann en entrevista para el programa radiofónico de Yordi Rosado en Exa.

Esta fue la foto que comenzó con los rumores de un reencuentro de RBD

De acuerdo con Uckermann, en aquella ocasión no había la expectativa de realizar ningún reencuentro de la banda musical, pues el punto original era solo verse, hablar de su familia y de su vida en general. No obstante, después de cotorrear y revivir muchas emociones, fue el propio Christopher quien mencionó que los fans seguían escribiéndoles y esperando un reencuentro, lo cual posiblemente motivó al primer concierto que se realizó de manera virtual durante la pandemia de Covid-19.

Siendo esta pequeña reunión organizada por Alfonso Herrera la semilla que indirectamente originó que RBD volviera a los escenarios en una gira que contempla a México dentro de sus destinos, siendo el país en el que más fechas han abierto debido a la demanda de boletos.

