Christian Chávez revela que intentó quitarse la vida por este desgarrador motivo: “Me odiaba a mismo”

Durante las últimas horas el nombre de Christian Chávez ha encabezado las listas de tendencias en distintas redes sociales debido a que durante una entrevista confesó que en algún momento de su vida intentó quitarse la vida derivado por fuertes motivos relacionados con su orientación sexual, por lo que sus revelaciones causaron una gran conmoción entre los seguidores de “RBD” y al interior de todo el ambiente artístico por lo que en esta nota te contaremos todo lo que dijo el actor y cantante al respecto.

Estas declaraciones de Christian Chávez fueron realizadas durante una entrevista que concedió para la revista People en la que habló del regreso de “RBD” a los escenarios y fue aquí donde el cantante dijo sentirse muy entusiasmado debido a que esta gira le dará la oportunidad de mostrar su verdadera personalidad sobre un escenario sin tener que ocultar nada y dicho comentario dio pie a que recordara el oscuro momento que vivió cuando prácticamente fue obligado a “salir del closet”.

Christian Chávez fue obligado a "salir del clóset". Foto: IG: christianchavezreal

Durante sus declaraciones, Christian Chávez recordó que el escándalo de su “salida del closet” ocurrió en 2007 a raíz de que se filtraron unas fotos de su boda con otro hombre y señaló que en un primer momento Televisa quería negar y ocultar su homosexualidad, no obstante, debido a que no estaba de acuerdo, fue obligado a escribir una carta donde reconocía ser abiertamente homosexual, pero señaló que este hecho le afectó mucho porque todavía no estaba preparado para afrontar ese momento.

“Mi productor me llamó y me dijo: ‘Oye, ¿estás casado? Y yo estaba como ‘oh, ¿por qué?’ ¿alguien consiguió las fotos (de tu boda) y están tratando de chantajear a Televisa (…) entonces él dijo ‘esto es todo, Televisa quiere negarlo todo’. Fue muy difícil para mí, porque solo tenía 23 años y no tenía ninguna guía. Estaba Ricky Martin, pero él aún no había salido, no sabía cómo, especialmente porque me obligaron a hacerlo y no estaba listo”, fueron las palabras del integrante de “RBD”.

Christian Chávez no entró en detalles sobre su intento de suicidio. Foto: IG: christianchavezreal

Tras haber sido obligado a “salir del closet”, Christian Chávez señaló que, si bien sus fans lo cobijaron, sus oportunidades en el ambiente artístico disminuyeron drásticamente, por lo que llegó a pensar que su carrera estaba acabada y ello le provocó una profunda depresión, la cual, lo llevó a intentar quitarse la vida.

“Estaba tan deprimido y tan destruido en ese momento que pensé que eso era todo, traté de suicidarme y hubo un momento en mi vida que pude decir que lo perdí todo, no tenía dinero, era una broma para los medios, me odiaba a mí mismo”, sentenció Chávez.

Chrstian Chávez logró reponerse gracias a la pasión que le genera su trabajo. Foto: IG: christianchavezreal

Cabe mencionar que, Christian Chávez señaló que afortunadamente logró superar este oscuro momento de su vida gracias a terapia psicológica, al apoyo de sus seres queridos y principalmente porque encontró la motivación que necesitaba en su actividad artística, la cual, lo llevó a volver a posicionarse como una de las figuras más queridas y reconocidas de todo el ambiente artístico.

“Fue difícil, no voy a mentir, pero lo hice. Algunos días pensaba ‘¡Oh, estoy harto de esto, ya no quiero hacer esto!’, pero algo me mantuvo luchando por ello y creo que fue la pasión por lo que hago”, finalizó Christian Chávez quien ya se encuentra realizando todos los preparativos para la gira mundial de "RBD", la cual dará inicio a partir del mes de agosto de 2023.

