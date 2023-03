El momento más caótico que vivió Christian Chavez de RBD y fue Anahí quien logró salvarlo a tiempo

La agrupación “RBD” encabezada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, ha ganado popularidad desde hace décadas, pues con su carisma y entrega en los escenarios así como el enlace que existe con la exitosa telenovela “Rebelde” se han ganado el corazón de diversas generaciones alrededor del mundo.

Sin embargo, las vidas de los integrantes de esta agrupación han tomado caminos diferentes a lo largo del tiempo; algunos siguen activos en el medio, otros decidieron zafarse de él por un tiempo para regresar con proyectos sumamente ambiciosos y exitosos.

Tal como sucede con Christian Chávez quien además de mantener su activismo dentro de la comunidad LGBT+, seguir en la música, el teatro y la televisión, busca llevar un mensaje a todas aquellas personas que han atentado contra su vida o que han caído en la depresión por diversas circunstancias, tal como a él le pasó.

A través de su testimonio, el famoso cantante de “Libertad”, reveló que en un momento de crisis y que cuando intentó quitarse la vida, una de sus amigas y compañeras durante varios años lo salvó; se trata de la también cantante y actriz Anahí, quien estuvo para él en los momento más difíciles.

De acuerdo con las propias palabras de Chávez, fue durante una ocasión que estaba en su casa, que intentó quitarse la vida y que sin el apoyo y cuidados de su amiga Anahí, quizá “ya no estaría aquí”.

“Es algo que nunca he contado porque es fuerte..Anahí es una persona con un alma muy especial. Si ella no hubiera llegado yo no estaría aquí”, declaró el famoso cantante.