Christian Chávez revela detalles de los shows que prepara RBD en 2023

Tras 15 años de la última gira de RBD, el grupo anunció que este año regresa a los escenarios de, hasta ahora, 26 ciudades de Estados Unidos, México y Brasil, pero esperan seguir acumulando fechas para complacer a todos sus fans de Latinoamérica, no sólo con visitas a sus países, sino con música nueva.

“Necesitamos sacar estas fechas que ya están confirmadas, pero le digo a la gente de Latinoamérica que no se desespere. Es nuestra última presentación, es importante para nosotros estar con todo el público que siempre nos apoyó y nos dio tanto amor, entonces creo que ahí vamos a estar. Así que aguántese que no todo está dicho”, aseguró Christian Chávez en exclusiva para El Heraldo de México.

Pero no sólo vienen más fechas para “Soy Rebelde Tour”, el quinteto también prepara nueva música con la que esperan seguir conquistando al público, y aunque no tiene claro qué estilo interpretarán, el también actor no descarta el urbano, ya que antes de su retiro grabaron tres temas de reguetón.

“Nos gustaría cualquier género, nosotros hicimos tres canciones de reguetón cuando este sonido comenzaba, las hicimos con Luny Tunes y para nosotros fue muy bueno. Además, el pop siempre va de la mano con distintos ritmos y el chiste es siempre ser fieles a lo que es la música de Rebelde. Creo que podemos jugar en cualquiera de las nuevas modalidades sin perder la magia del grupo”, agregó.

Esta gira es para reencontrarse con sus fans y despedirse de ellos, en especial de los de México, y aunque sabe que todos extrañarán a Alfonso Herrera, respeta que no forme parte de esta gira, porque tiene otras prioridades, pero le recordó a la gente que RBD no es una persona, ni seis, sino la música y las canciones.

Egos superados

Además, ahora que todos están cerca del cuarto piso, considera que son más maduros y conscientes de la situación y de lo que quieren, por eso ya no hay egos entre ellos y la convivencia cada vez es mejor.

“Siempre hemos sido una familia, pero ahora somos más funcionales y nos apoyamos mucho. Ahora mis compañeras ya tienen hijos, entonces obviamente también cambia esa parte en ellas y creo que todos estamos de acuerdo que aquí la estrella principal es RBD y la gente, nosotros sólo somos parte, pero no somos los protagonistas principales”, afirmó.

SIGUE EN LA ACTUACIÓN

Sobre su trabajo como actor, Christian dijo que no lo dejará, seguirá en proyectos especiales y está dispuesto a dar el máximo para cumplir con la gira o con los proyectos actorales que vengan, pues ya lo hizo antes, dividiendo su tiempo entre el grupo y obras de teatro como “Avenida Q” y “No me puedo levantar”.

“Estoy dispuesto a cansarme de más, porque ahorita la actuación es una parte muy importante de mi vida y la voy a seguir ejerciendo, obviamente”, finalizó el intérprete.

DATOS

A México llegarán el 24 de noviembre a Monterrey.

El 26 de noviembre estarán en Guadalajara.

En la CDMX se presentarán el 1 de diciembre en el Foro Sol.

La preventa para México será del 24 al 26 de enero.

NÚMEROS

25 de agosto inicia el tour en El Paso, Texas.

24 de enero inicia la preventa en Brasil.

LSN

SEGUIR LEYENDO:

FOTO | Maite Perroni presume su pancita de embarazo al lado de las mamás de RBD

VIDEOS | Integrantes de RBD se reúnen en estudio de grabación, pero ausencia de Anahí preocupa a los fans