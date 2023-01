FOTO | Maite Perroni presume su pancita de embarazo al lado de las mamás de RBD

El regreso de RBD tras poco más de 15 años causó gran nostalgia y logró enloquecer a sus fanáticos, quienes expresaron su felicidad al ver la tierna fotografía que compartió Anahí en redes sociales donde aparece junto a Dulce María con sus pequeños hijos y Maite Perroni, que por primera vez presume su pancita de embarazo.

Luego de un sinfín de rumores, el pasado 6 de enero la protagonista de “Oscuro deseo” anunció que está embarazada de su primer hijo junto a su esposo, el productor Andrés Tovar. Esto con un video en el que parten una Rosca de Reyes y aparece un mensaje con la leyenda “Ya somos 3”, aunque desde entonces no había compartido imágenes de su baby bump.

Maite Perroni muestra por primera vez su pancita de embarazo. Foto: IG @anahi

Fue gracias a la fotografía compartida por Anahí que se pudo ver por primera vez a Maite Perroni embarazada; ademas, se señaló que el instante fue capturado el 19 de enero debido a que en una entrevista Dulce María reveló que se había reunido con sus compañeras para ver las reacciones de sus fans a las fechas del “Soy Rebelde Tour”.

“Lo que es para siempre nunca se va. Se transforma, crece y se vuelve invencible… ¡Hoy somos mucho más fuertes! ¡Hoy nada nos para! Hoy somos una. Las amo con mi corazón”, es el mensaje con el que la cantante compartió la foto. Los comentarios no se hicieron esperar y los fans les hicieron saber su felicidad por verlas juntas: “Juntas son invencibles, las amamos” y “Ustedes no tienen ni idea... ¡No tiene ni idea! ¡En serio! Me emociono ver esto”.

Dulce María revela detalles por “error”

Maite Perroni ha mantenido los detalles de su embarazo con total hermetismo y esto ha provocado que surjan cada vez más dudas entre sus fans, mismas que fueron resultas por Dulce María en su entrevista con el programa “Hoy” ya que por error mencionó la fecha en que nacería el bebé de la también actriz.

La cantante acudió al matutino para hablar sobre la gira que comenzará en Estados Unidos y en la que se contemplan pocos países de Latinoamérica, pero en medio de la charla reveló que para los conciertos se consideró la fecha en que Maite Perroni dará a luz y se le dieron algunos meses para poder recuperarse y comenzar con los ensayos.

"Vamos a hacer un gran esfuerzo porque ya las tres vamos a ser mamás y eso te cambia la vida y la logística de todo (…) Todo esto se platicó para darle tiempo de que nazca su bebé y que tenga unos meses de colchón. Estoy grabando novela, que también eso me tiene muy feliz. Se llama 'Pienso en ti' y va a salir en marzo. Yo termino de grabar por ahí de abril. Mai tiene que tener a su bebé ahí más o menos, por esas fechas”, dijo la cantante.

Con ello también confirmaría los rumores de que Maite Perroni se casó estando embarazada, algo que hasta hace algunas semanas había negado. Y es que la cantante llegó al altar el 9 de octubre de 2022 con una lujosa ceremonia que se realizó en Valle de Bravo.

