VIDEOS | Integrantes de RBD se reúnen en estudio de grabación, pero ausencia de Anahí preocupa a los fans

Después de mucha espera, el pasado 19 de enero finalmente se dieron a conocer los detalles de la que se especula será la última gira de RBD, agrupación musical mexicana que hace 15 años abandonó los escenarios, dejando a millones de fans con el corazón destrozado. Sin embargo, todo parece indicar que el "Soy Rebelde World Tour" es solo una de las sorpresas que la banda tiene preparada para sus seguidores.

Pues apenas esta tarde Dulce María compartió una serie de fotos y videos que elevaron las expectativas en los fieles fans de RBD, pues en dichos audiovisuales podemos verla a ella en compañía de Christian Chávez y Christopher Uckermann desde un estudio de grabación, lo cual muchos interpretaron como la posibilidad de que la exitosa banda que derivó de la telenovela "Rebelde" saque nuevos temas musicales.

"Muchísimo éxito en este nuevo proceso queridos míos"; “Quiero música nueva”; “No puedo esperar para verlos juntos y saber que esto va a ser común otra vez”, son algunos de los comentarios que ya figuran en la publicación que Dulce María compartió en su cuenta de Instagram.

¿Crees que RBD prepare nuevos temas musicales para su próxima gira?

Sin embargo, hubo algo que alarmó a los fans, pues aunque se sabe que Alfonso Herrera no formará parte de este reencuentro, lo extraño fue que Anahí, una de las cantantes que más tributo le ha rendido a la banda, no estuviera presente en la reunión de los RBD.

Pues incluso Maite Perroni estuvo presente de manera remota en la reunión que sostuvieron Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann, cuestión que preocupó a algunos seguidores de la agrupación, quienes no dudaron en escribir mensajes como: "¿Dónde está Ani?" y "Primero Poncho y ahora Anahí, ya dejen de frenar mi corazón".

Sin embargo, otros fans de la banda mexicana aseguraron que era probable que Anahí no estuviera presente debido a sus proyectos y vida familiar, lo cual no obstante, no la excluye de las nuevas canciones que podría estar planeando dar a conocer la banda que tiene prevista una gira por Estados Unidos, Brasil y México.

Y aunque las publicaciones de Anahí y Dulce María han dado a entender que es posible que la gira de RBD se alargue y llegue a otros países que con tristeza vieron que no estaban presentes en el recorrido de la banda, aún no hay nada confirmado, por lo cual se espera que en breve alguno de los integrantes de la banda de más detalle de esto y de la sorpresiva reunión que sostuvieron este lunes, misma que hizo que la esperanza de tener nuevos temas musicales de "Rebelde" surgiera entre los internautas.

Lo debatido en esta reunión podría ser una de muchas sorpresas que los RBD nos tengan preparadas

