El hedonismo salvaje de Neuman en su nueva obra literaria

En una presentación, Andrés Neuman (Buenos Aires, 1977) se encontró con una lectora que sin más le dijo: “Que pena que no seas más alto. Yo dije, esa no es la reflexión literaria que estás esperando”. Como todos, el escritor argentino afirma que la relación con su cuerpo ha sido “conflictiva. Todo mundo tiene complejos físicos, hay gente que más que otra, pero no hay nadie que no tenga secretos y conflictos que supone”.

Los seres humanos son “cómplices de un imaginario opresivo”, que todo el tiempo es asediado por “agresiones simbólicas y no tan simbólicas” hacia sus cuerpos: “Vivimos en un estado de Photoshop y a mí eso me resulta absolutamente insoportable”, dice. En un ejercicio, accesible para todos, el autor introdujo la palabra belleza en el buscador de Google: “No apareció un sólo paisaje, una sola obra de arte, un solo libro; en los primeros cien resultados aparecieron 99 chicas, todas modelos, jóvenes, blancas y anoréxicas”.

Neuman ha querido trastocar esa idea prototípica construyendo un paisaje coral de imperfecciones; Páginas de espuma publica “Anatomía sensible”, en el que el bonaerense reúne una treintena de textos a partir de “la belleza oculta”, de todo “lo que nos han enseñado que es la fealdad: este libro está lleno de estrías, arrugas, bello, gorduras, ancianidades, y todo eso se narra no con condescendencia sino de manera festiva y hedonista”.

La piel, el cabello, los ojos o los órganos genitales, pero también las piernas, la mano, las pecas o la espalda se mueven en un carnaval corpóreo sin género, en ocasiones con edad, pero sin miedo a hablar desde lo defectuoso, lo deteriorado e incorrecto con el ideal de belleza imperante.

“El género literario al que pertenece el libro es muy fronterizo, muy mestizo, tiene algo de poético, algo de ensayístico, de narrativo, pero la mirada, la voz narradora no es ni de hombre ni de mujer, sino que es como una mirada colectiva, coral”.

Coral debe ser como la variedad de cuerpos en el mundo. Neuman dice que no está interesado en cancelar a nadie, ni siquiera el canon, “más bien debemos reasignarnos de otra manera con él; a mí la corrección política no me interesa, me interesa el hedonismo salvaje; a mí no me interesa tolerar los cuerpos distintos, los cuerpos no canónicos son mayoría, son la realidad y deberían ser los hegemónicos, no hay nada que tolerar, porque la tolerancia está desde el punto de vista de la superioridad”.

Creció en Granada, donde se convirtió en maestro de literatura latinoamericana

Fue seleccionado por la revista británica Granta como los mejores nuevos narradores en español

También es autor de novelas, cuentos, aforismos, libros de viaje e incluso un diccionario satírico

“Lo que hace falta es una especie de revolución estética; el problema es que la cosmética está matando a la estética y la estética es una parte de la filosofía, de la historia del arte y me parece que necesitamos pedirle ayuda a la filosofía”. ANDRÉS NEUMAN

