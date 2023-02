Felipe Garrido, maestro de la brevedad, publica nuevo libro

La principal materia prima con la que trabaja cualquier escritor “es la propia vida”, dice Felipe Garrido (Guadalajara, 1942). El autor es un viejo lobo de mar de la escritura: el año pasado cumplió 80 años de vida y lleva casi seis décadas contando historias; como buen prosista sabe que la economía de palabras es una cualidad, pulirla le ha valido convertirse en un maestro de la narrativa breve.

Con ella está de regreso, antes de comenzar otras despedidas. Laberinto Ediciones acaba de publicar “Mentiras transparentes”, una recopilación de más de 300 brevísimos relatos, la mitad escritos para una columna en el suplemento cultural de La Jornada, cuando lo dirigía el fallecido poeta Hugo Gutiérrez Vega, con quien “establecimos jugando” en mil palabras la extensión: “se valían 100 menos o 100 más, pero no 300”, recuerda.

La brevedad era importante, pero no lo era todo. Un cuento corto para Garrido debe contener una historia: “En mis textos yo trato de que se cuente una historia completa, que no sea nada más un juego de palabras ingenioso; tiene que haber por lo menos un personaje y un conflicto, si no hay un personaje que enfrente una situación conflictiva no es un cuento”, dice. Bajo las palabras queda algo por descubrir, de ahí que se trate de “Mentiras transparentes”.

Aún con la experiencia acumulada, Garrido afirma: “creo que estoy empezando”. Con decenas de libros publicados, “más de cien”, en los próximos años piensa en varios cortes de caja: después de 12 libros sobre fomento de la lectura, ya prepara el último; “hay dos autores a los que he dedicado muchísimo tiempo: Juan José Arreola y Juan Rulfo y quiero regresar a ellos, pero también es una despedida; no es mucho el tiempo que me pueda quedar, no importa como sea mi fin, pero me interesa despedirme de Arreola, de Rulfo, de la lectura”.

(Créditos: Antonio Nava)

El autor, entonces, se dedicará a contar historias que, dice, “tengo a medio escribir, a lo largo de toda mi vida”. Por lo pronto piensa en su siguiente título “Perros de rancho”, que alude a esos animales “que ladran ferozmente en contra del que va pasando” y que, al mismo tiempo, “es una imagen de lo que sucedió” después de la entrega del Premio Xavier Villaurrutia a Cristina Rivera Garza, cuando comenzó “una tormenta mediática” en su contra, tras comentar a la escritora que el asesino de su novela (y de su hermana) tenía un “un lugar muy secundario” en la obra.

"La única manía para escribir que yo reconozco es que me llevo mejor con la noche; la noche es un espacio privilegiado porque no sentimos el paso del tiempo como lo sentimos durante el día".

Felipe Garrido

Estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Comenzó a escribir "con libertad" cuando Luis Spota le pidió colaborar en El Heraldo de México

Desde hace varios años alterna su labor literaria con la enseñanza impartiendo cursos y talleres

PAL