Andrés Neuman: Una paternidad sin tabúes emocionales

Andrés Neuman se encontraba en una librería presentando su más reciente libro “Umbilical” (Alfaguara, 2022), en el que relata su experiencia como padre primerizo, una suerte de carta de amor a su hijo no nacido, repleto de pañales, corte de uñas, caricias, risas, desvelos y ternura. Al final, un hombre se le acercó para contarle acerca de sus dos hijos, de once y de 16, y para decirle que se dio cuenta de que tenía piel cuando los acarició por primera vez, una sensación reveladora que no había compartido con nadie.

“Él tuvo una de las experiencias más trascendentes de su vida y no se lo dijo a quienes le suscitaron esa emoción, así de bloqueados estamos los hombres que somos padres. No somos víctimas, en esto nos metimos solos, pero entonces tenemos que reconocer que hay mucho trabajo por hacer”, dice en entrevista.

En la literatura y en la realidad, añade, dominan tres tipos de padres: el padre bíblico, que es terrible y es el que castiga; el ausente, que daña por omisión; y el heroico, que se cree el deber de salvar y vive secretamente aterrado de decepcionar. Sin embargo, advierte que las nuevas generaciones pueden ser capaces de construir un nuevo arquetipo que, desde la ternura, pueda revolucionar la paternidad.

“Hay una especie de silencio cultural, un tabú emocional, acerca de cómo nos sentimos muchos hombres antes, durante y después del nacimiento de nuestras criaturas. No hay muchos canales para expresarlo, no hemos sabido abrirlos, nuestra educación ha ido bloqueándolos”, lamenta.

Y añade: “Tenemos dos tipos de problemas: los usos y costumbres, el reparto de los roles familiares, la desigualdad de las tareas de cuidado, pero también tenemos el obstáculo de cómo representamos esos vínculos, es decir, el imaginario refleja una realidad, pero también la condiciona. De modo que, por un lado, debemos preguntarnos cómo vivimos nuestras crianzas y por qué nos parece excepcional que un hombre la poetice”.

Además, Neuman sostiene que el libro es una carta de amor a su hijo y es un catálogo de primeras veces, cuando madre y padre lo están aprendiendo todo de nuevo y están teniendo pequeñas epifanías a partir de esa sucesión de inauguraciones que trae consigo un bebé.

“Me daba miedo ser padre y creo que eso les pasa a muchos hombres. Y me daba miedo ser alguno de los arquetipos de la paternidad que la narrativa colectiva ha ido reproduciendo. Hay que cultivar el vínculo desde el cuidado, la ternura y la vulnerabilidad desde el primer instante, que es la gestación, para ir buscando nuestro lugar. Empecé a escribirle a mi hijo desde antes de nacer, la palabra fue causa y consecuencia, y cuando mi hijo nació no me pareció que nos veíamos por primera vez, sino un reencuentro”, cierra.

20 lenguas ha sido traducida su obra.

22 años tenía cuando publicó su primera novela.

Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, donde ha sido profesor de literatura hispanoamericana.

Por “Bariloche”, su primer libro, fue finalista del Premio Herralde de Novela.

La revista británica Granta lo seleccionó como uno de los mejores nuevos narradores en español.

