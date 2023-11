3 novelas románticas de escritores mexicanos que te enamorarán de principio a fin

¿Sabías que mañana se celebra el Día Nacional del Libro en México? Si te acabas de enterar, no te preocupes, el momento perfecto para que festejes con la lectura de estas tres novelas románticas de escritores mexicanos, que además de que son muy populares, leerlas te llevarán por un viaje al pasado y querrás convertirte en los protagonistas de estas maravillosas historias.

El Día Nacional del Libro en México se celebra los 12 de noviembre cada año, en homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, por ser su natalicio este día. Y definitivamente no habría otro día mejor que honrar a esta afamada escritora mexicana. Así que, si eres fan de la literatura pero aún no has leído alguna de estas novelas tienes que hacerlo en cuanto puedas, seguramente te encantarán.

El Día Naional del Libro se celebra este día por el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz | Foto: Freepik

Seguir leyendo:

Libros más vendidos en Amazon México, estas 3 obras están en menos de 350 pesos

Los 3 libros que todos los que tienen el corazón roto deben leer para sanar y reencontrarse consigo mismos

3 novelas de escritores mexicanos que debes leer sí o sí

"Pedro Páramo" de Juan Rulfo

La primera recomendación es "Pedro Páramo" de Juan Rulfo. Esta novela fue publicada en en 1955. Aunque no se considera estrictamente una novela romántica, contiene elementos del género y ofrece una visión única de la vida y la muerte, el amor y la soledad, a través de la mirada de la cultura y las tradiciones mexicanas. El escritor logra crear un escenario misterioso en el que los personajes y sus historias se entrelazan de forma compleja, lo que invita a los lectores a reflexionar sobre la naturaleza del amor y la existencia humana.

Esta novela fue publicada en en 1955 | Foto: Sitio web Amazon

"Las Batallas en el desierto" de José Emilio Pacheco

Para los amantes de las lecturas rápidas y románticas, "Las Batallas en el Desierto", publicado en 1981, es un libro de solo 68 páginas escrita por José Emilio Pacheco que revive en una breve historia la cultura popular de México. La narrativa se centra en la Colonia Roma de la Ciudad de México donde un niño descubre el sentimiento del amor, pero lo hace con la persona equivocada, la mamá de su compañero de la escuela. Las circunstancias desembocan en una reprimenda al pequeño por enamorarse de Mariana, una mujer que con su belleza y carisma logra cautivarlo, aunque el destino los llevará por diferentes caminos.

Esta novela se llevó a la pantalla, se estrenó en 1987 y fue protagonizada por Elizabeth Aguilar, Pedro Armendáriz y Luis Mariano Quiróz.

Esta novela se llevó a la pantalla, se estrenó en 1987 y fue protagonizada por Elizabeth Aguilar, Pedro Armendáriz y Luis Mariano Quiróz.?????? | Foto: Sitio web Amazon

"Arráncame la vida" de Ángeles Mastretta

De la autora mexicana Ángeles Mastretta. "Arráncame la vida" es considerada realista romántica, nos sumerge en la vida de Catalina Guzmán, una joven que, buscando escapar de la monotonía y la pobreza, accede a casarse con Andrés Ascencio, un hombre de poder que dobla su edad. En el transcurso de la narración, Mastretta retrata una visión crítica de la sociedad mexicana del siglo XX a través de los ojos de Catalina, permitiendo al lector explorar temas de poder, amor y culturales de aquella época. La cinta fue tan popular que actualmente existe una película sobre la novela.

Actualmente es una de las novelas más populares de la literatura mexicana | Foto: Sitio web Amazon

¿Por qué leer estas novelas románticas?

Leer estas novelas románticas mexicanas es una excelente manera de sumergirse en la rica cultura y tradiciones de México, mientras se disfruta de cautivadoras historias de amor. Pero por si te quedan dudas, estas son algunas razones por la cuales tienes que darle una hojeada a estos libros.