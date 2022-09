Alumnos y profesores celebran la declinación de Patricio Méndez como director del Conservatorio Nacional de Música

Alumnos y profesores se reunieron este viernes en las instalaciones del Conservatorio Nacional de Música para llevar a cabo una manifestación musical con la que celebraron la declinación de Patricio Méndez como director de la escuela, así como una asamblea para determinar nuevas demandas como no represalias a los paristas e investigación a las denuncias por violencia y hostigamiento.

La comunidad estudiantil y las integrantes del colectivo Unidas CNM dijeron estar contentos con la decisión de la declinación de Patricio Méndez como director de la institución, la cual, coincidieron, es sólo el inicio de una lucha en contra del abuso que sufren los alumnos del conservatorio por parte de los maestros.

“El tendedero (con denuncias) es larguísimo“, menciona una integrante del colectivo, “hay mucha gente que no ha denunciado y muchos testimonios que no se han mencionado, es un gran paso y no queríamos un agresor como director“.

El interés por mejorar la calidad educativa en el Conservatorio Nacional de Música motivó a los estudiantes a iniciar un paro de actividades. La comunidad estudiantil leyó en la asamblea un nuevo pliego petitorio debido a la nula respuesta por parte de las autoridades académicas, y está dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura del Gobierno de México, a Lucina Jiménez López, directora deneral del INBAL y Mónica Hernández Riquelme, subdirectora general de Educación e Investigación Artísticas.

Resolución de las nuevas peticiones

En el documento se reclama una presentación transparente de la información de auscultación del proceso de designación de Patricio Méndez como director del CNM, garantía del proceso de auscultación sin la participación del ex director Patricio Méndez, garantía de no represalias en contra de la comunidad del Conservatorio, así como una mesa de diálogo abierta para la resolución de las nuevas peticiones. “Esto solo es el primer paso de la lucha que comienza en contra de la violencia que se vive dentro de la institución“, menciona el representante de la comunidad estudiantil en asamblea.

Las integrantes del colectivo Unidas CNM se comprometieron a crear una red de apoyo que contribuya a la eliminación de la violencia dentro de las instalaciones de la institución, así como charlas y foros en donde se informe acerca de temas de violencia, abuso y acoso a los estudiantes. Asimismo, agradecieron el apoyo de alumnos y maestros por el apoyo brindado a la comunidad estudiantil durante el paro de actividades. “Unidas somos todas y todos“.

“Hay mucha gente que no ha denunciado y muchos testimonios que no se han mencionado" Foto: Leslie Pérez

La asamblea concluyó con la votación del nuevo pliego que será entregado a las autoridades correspondientes, ganando por mayoría la propuesta de llevar a paro activo al conservatorio, es decir, continuar con clases siguiendo acciones de protesta hasta que se cumpla con las nuevas peticiones por parte de la comunidad estudiantil, durante dos semanas, así como la entrega de las instalaciones del Conservatorio a las 20:00 horas de este viernes.

En caso de no recibir respuesta por parte de las autoridades, regresarán a paro total de actividades escolares a partir del 18 de septiembre, llevando a cabo asambleas intermedias para decidir el rumbo de la protesta durante este proceso.

Por la mañana, el INBAL informó de la decisión de Méndez y dio a conocer que la pianista Silvia Navarrete es la nueva directora del CNM, de manera interina. Además, indicó que se mantiene abierto al diálogo con los estudiantes y el nuevo director deberá presentar un programa de trabajo que integre medidas con perspectiva de género y busque erradicar la violencia de cualquier tipo. Asimismo, indicó que investigará las denuncias hechas en contra de Méndez.

