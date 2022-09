El escritor Jorge Andere reflexiona sobre la humanidad y la pandemia en su novela "Sin Respuesta"

La definición de humanidad a partir de construirnos como seres humanos, puede verse trastocada con algo tan impactante y desconocido como una pandemia. En pleno Siglo XXI y con dos años y medio viviéndola en buena parte del mundo, el contagio provocado por el coronavirus y su consecuente problema de salud a nivel mundial, llevó a millones de personas al encierro.

Pero, a veces los encierros no son sólo entre cuatro paredes. A veces también son de la mente, del espíritu o de la percepción. Es así como el escritor Jorge Andere Martínez se acerca a una reflexión profunda de la pandemia, sus motivos, sus pasos y sus consecuencias humanas en "Sin Respuesta", una novela trabajaba a modo de diario que funciona bien como una bitácora de viaje entre la maleza que conforma una enfermedad a la que nos enfrentamos todos.

Pandemia que no respetó a nadie

Con la claridad que dan los años y el ímpetu de quien busca poner un tema que genere más preguntas que respuestas, Jorge Andere nos acerca a "Sin Respuesta" en una primera intención de entender por qué llegó la pandemia.

"Primero, creo que en la pregunta está la respuesta, nos pegó a todos. No respetó ni a ricos ni a pobres, ni a gente de norte o el sur; la globalización hace que lo que sucede para bien y para mal de inmediato se difunde. Este es mi sexto libro publicado, pero en este hice una catarsis a partir del encierro, de pronto se paralizó todo y me quedé sin poder salir adelante en los gastos o costos de la nómina de mi grupo y me quedé atrapado en la soledad, pero no estoy solo estoy con mi soledad. En esa soledad nace la idea de ocuparme y tener la oportunidad de escribir este diario", manifestó Jorge Andere en entrevista para El Heraldo de México.

Bitácora de una adicción al amor

Al ir más allá, Jorge explica las fases de sus personajes y las razones para que estos surgieran en "Sin Respuesta" como una necesidad de explicar emociones que vivían millones de personas con la enfermedad.

"Al ser un diario no da elementos clásicos de un inicio, desarrollo y desenlace, no podía pensar en eso o en el día de mañana, al hacerlo como un diario es disruptivo, creativo y atento con los sentidos a lo que pasaba en todo momento. Hay dos personajes centrales, uno es un hombre, un abuelo aislado y privado de sus nietos y su pareja que es una doctora apasionada por lo que hace y el dolor de la pandemia".

"Él le demanda presencia y contacto y ella le dice 'me debo a mis pacientes, a mi trabajo'. Él entra en una especie de adicción a su presencia, hay varios temas flotando en los personajes pero sobretodo la adicción a ser poseído por algo, es pérdida de libertad", precisó.

Como seres sociales que somos, la novela igual toca a personajes adultos que a niños, cada uno con una trinchera distinta para exponer con sensibilidad lo que provocaba el encierro.

"En 'Sin Respuesta' aprendemos de los niños, ellos fueron privados del contacto en la escuela y los metieron en una pantalla para las clases. Metidos en sus artilugios, secuestramos la sensibilidad y contacto de ellos", opinó y continuó la reflexión: "La sociedad como tal va a vivir momentos serios de empatía porque esas huellas quedan a largo plazo, así que hay que ayudar al contacto, la relación, a construir la sensibilidad humana", sentenció.

Violencia desatada en el mundo

Al avanzar en su relato, la humanidad estuvo presente en todo momento para Jorge Andere. Tanto que no huye a debatir sobre el impacto de la pandemia o un libro así en la sociedad.

"¿Qué entendemos como humanidad? parece que se termina la pandemia y se desata la violencia a nivel mundial, esa ira contenida o frustración que puede convertirse en trauma y '¡aguas!'. Luego son enfermedades psicosomáticas, la gente no puede dormir o tiene gastritis, no por ponerme pesimista pero hay que hacer algo, buscar protección y ver cómo te pegó a ti y qué aprendiste. La novela es una oportunidad para eso", sugirió.

El libro inicialmente iba a llamarse "La soledad en la pandemia" y recuerda qué le llevó a su título final.

"Le puse 'Sin Respuesta' porque me di cuenta que cada uno tiene una manera de enfrentar este dilema del amor, de la libertad de morir, pero yo no puedo dar recetas a nadie. No quisiera caer en un libro de autoayuda, pero más bien que cada lector cree su libro en la lectura", afirmó Andere Martínez.

Cuidar a los niños y a nuestra mente

Si pudiera llegarse a algunas respuestas que nacen desde esta novela, se partiría de lo vivido en sus páginas para definir y aportar las siguientes:

En Juan hago la reflexión de que debemos cuidar nuestra salud, tener mejores hábitos, movernos. Lo peor que pasa en el trauma es paralizarse.

Emocionalidad, la parte donde la humanidad trae mucho coraje guardado ya que hay gente en terapia o buscando apoyo porque no se pudo despedir de sus seres queridos que murieron en el hospital, era todo muy rápido.

Es momento de acariciar y contactar a los niños. La novela tiene ese elemento de ternura cuando lo visitan sus nietos y sólo juega con ellos.

A mayor crisis, mayor es trabajar en nosotros mismos. Pero no tengo la respuesta, cada quien debe buscarla, trabajar en ella.

No es una novela de preguntas especulativas. ¿Por qué me pasa esto a mi? ¿Para qué? es una novela que gira en torno al amor y el desamor, a no postergar.

JORGE ANDERE EN FRASES

"La pandemia, fue una época que nos sacó de la rutina y nos acercó a ver cuáles eran los motores que nos mantenían con energía." "He tenido más ganas de vivir que ahora, porque me doy cuenta que tengo menos tiempo de vida." Puede desaparecer la pandemia física, la amenaza, pero hay que tener cuidado con la pandemia psicológica, no quedarnos atorados. "El tiempo no se puede ahorrar, hay que gastarlo."

El autor puede ser encontrado en Facebook como Jorge Andere Martínez, o escribirle comentarios a jorge.andere@grupoandere.com . También se le encuentra en su TikTok @grupoandere donde aporta reflexiones de sus libros y su pensar sobre la vida.

