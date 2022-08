Gael García Bernal: La controvertida película del mexicano con temas LGBT, abuso y la iglesia; está en Mubi

A Gael García Bernal lo hemos visto en la pantalla grande con diferentes personajes icónicos como Julio Zapata en “Y tu mamá también”, como Octavio en “Amores Perros”, como Tato en “Rudo y Cursi” y, hasta como un muerto, en “Coco” como Héctor.

Sin embargo, uno de los grandes proezas que ha logrado como actor ha sido en “La mala educación”, filme del director de cine, guionista y productor español Pedro Almodóvar Caballero.

En esta cinta volvió a interpretar una historia relacionada con la iglesia como lo hizo en 2002 con “El crimen del padre Amaro”. Sin embargo, ahora se convirtió en tres personajes (Ángel, Juan y Zahara) para retratar un relato controvertido centrado en el abuso sexual, la homosexualidad y la muerte.

Te podría interesar: La película sobre migrantes más cruda que puedes ver en Mubi

A pesar de ello, el director ibérico dejó en claro en su momento que no era una venganza contra el catolicismo y, mucho menos, tener a los fieles de esta religión como un enemigo más en su carrera.

“Esta película no es un ajuste de cuentas con los curas que me maleducaron ni con el clero en general. Si hubiera necesitado vengarme no habría esperado cuarenta años para hacerlo. La iglesia no me interesa, ni como adversario”, dijo durante la promoción de la cinta.