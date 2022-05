Netflix alberga una FUERTE película que trata sobre la represión hacia las mujeres y ya es la más vista |TRÁILER

Netflix se ha consolidado como una de las opciones de entretenimiento audiovisual más populares alrededor del mundo, y aunque esta empresa ubicada en Los Gatos, California fue creada en 1997, hasta 2007 empezó ofrecer su servicio a través de computadoras personales en Estados Unidos. Sin embargo, la empresa de tipo sociedad de responsabilidad limitada inició ofreciendo un servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, pero ahora es una de las mejores productoras audiovisuales en cuanto creación y adquisición de productos referentes a series y películas para su difusión mundial.

En este sentido, las opciones son múltiples dentro de esta plataforma, la cual cuenta con títulos que van desde el drama y la comedia, hasta documentales y bioseries; entre sus principales producciones originales se encuentran Orange is the new black, Black Mirror y Stranger Things.

Qué ver en Netflix

En esta ocasión, te recomendamos la cinta que ha llegado al catálogo de Netflix; se trata de “Gangubai Kathiawadi” , una cinta de drama criminal biográfico dirigida por Sanjay Leela Bhansali y producida por Jayantilal Gada y Bhansali, la cual tuvo lanzamiento en 2022.

Dicha producción cinematográfica contó con las actuaciones de Alia Bhatt Shantanu Maheshwari , Vijay Raaz , Indira Tiwari y Seema Pahwa, en donde se sigue la historia de Gangubai Harjivandas, cuya vida fue documentada en el libro Mafia Queens of Mumbai escrito por S. Hussain Zaidi.

¿De qué trata “Gangubai Kathiawadi”?

“Gangubai Kathiawadi”, narra la historia de una mujer que aspiraba a convertirse en actriz de Bollywood, quien a sus 16 años se enamora de un hombre con el que decide fugarse y hacer su vida independiente; sin embargo, su vida cambia completamente luego de que la venden en un burdel, ejerciendo prostitución de manera forzada.

A continuación te mostramos el tráiler de dicha producción cinematográfica, la cual te hará reflexionar sobre la represión y violencia en contra de las mujeres:

