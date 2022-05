La película más PERTURBADORA que está traumando a todos está en HBO Max; te dará paranoia después de verla |TRÁILER

Los usuarios en busca de entretenimiento se preguntan qué pueden ver en las diversas plataformas de streaming que hoy en día existen, donde se puede encontrar una gran variedad de películas y series de diversas temáticas y géneros.

En este sentido, una de las plataformas favoritas de los usuarios es HBO Max, misma que recientemente se ha consolidado como una fábrica de éxitos y no deja de demostrarlo, pues éste sitio de series y películas continúa nutriendo su catálogo basándose en las demandas de los suscriptores.

Qué ver en HBO Max

Bajo este panorama, los títulos que ofrece la plataforma ha cambiado la forma de consumir series y películas, y en este sentido, el éxito ha sido tanto que incluso esta página de entretenimiento ha logrado revivir producciones que pasaron desapercibidas luego de haber sido estrenadas en cines o en televisión.

Desde su llegada al mercado de streaming en 2020, HBO Max se consolidó como una fuerte competencia para otras plataformas que ya acaparaban este público, esto principalmente debido a que puso en su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal es el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

¿De qué trata "Possessor"?

En esta ocasión te recomendamos la cinta “Possessor”, la cual se encuentra dentro del género terror psicológico y ciencia ficción, la cual fue escrita y dirigida por Brandon Cronenberg; tuvo lanzamiento en 2020, y actualmente está disponible en el amplio catálogo de HBO Max.

Dicha producción tuvo estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance el 25 de enero de 2020 y fue lanzada en los Estados Unidos y Canadá el 2 de octubre de 2020 por Neon y Elevation Pictures; contó con las actuaciones de Andrea Riseborough, Christopher Abbott, Rossif Sutherland, Tuppence Middleton, Sean Bean y Jennifer Jason Leigh.

“Possessor”, sigue la historia de una asesina que realiza su trabajo mientras toma el control de otras personas a través de sus implantes cerebrales, pero su vida cambia completamente luego de que queda atrapada dentro de una mente que amenaza con aniquilarla.

