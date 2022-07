Enivia Muré: Sensualidad femenina a escena

Yuriria es una mujer del campo michoacano que vive sumergida en la pobreza, la ignorancia y el machismo. A través de su amiga Uharari, cierto día se ve envuelta en una realidad paralela, llena de placeres sensuales que le otorgan un príncipe y sus seres fantásticos. En torno al descubrimiento de esa otra realidad se desarrolla “Zorros chinos”, ópera en diez escenas, con música de Lorena Orozco (1958), que será estrenada mundialmente el 3 de julio en el Palacio de Bellas Artes.

Cantada totalmente en español, la pieza está basada en un libreto de Emilio Carballido (1925-2008) y significa el retorno de un compositor mexicano a la máxima sala musical del país, el último fue Federico Ibarra, en 2018, con “El juego de los insectos”. Bajo la dirección escénica de Luis Martín Solís, “Zorros chinos” tiene como voz protagonista a la soprano Enivia Muré, quien es acompañada por Jacinta Barbachano en el papel de Uharari.

Enivia Muré (Foto: Cortesía INBAL)

“Es muy importante para mi carrera representar a una mujer así, de alguna manera todas las asistentes se van a conectar con Yuriria, porque todas hemos visto o hemos pasado situaciones similares a la de ella, es parte de la educación, no sólo en México sino en todo el mundo, donde la sensualidad de la mujer siempre se ha quedado muy limitada”, afirma Muré.

Interpretar a Yuriria representa el regreso de Muré al Palacio de Bellas Artes, donde debutó en 2009; también, explica, significa un reto cantar en español: “por fortuna he hecho zarzuela y me fascina la canción mexicana, eso me facilita la dicción, pero hay cosas con las que uno no se puede dar a entender y hay que modificar algunos sonidos en algunas notas agudas para que la voz se coloque técnicamente bien, en la emoción”. Para evitar confusiones, durante la función se utilizarán subtítulos.

La exploración y el descubrimiento de la sensualidad y sexualidad femenina que encuentra Yuriria, agrega Muré, suma la mezcla de elementos mexicanos y orientales, desde la escenografía, que en ocasiones ambienta un caserío pobre y después emerge al mundo fantástico de los zorros chinos o incluso, en el vestuario, pero también en la músic: “lo que Lorena Orozco incorporó nos va a motivar mucho, hay un instrumento chino, el guzheng, que cuando lo escuché me transporte a China, fue mágico, hermoso y después combinado con la guitarra, que por tradición lo escuchamos, se empezaron a mezclar esos dos sonidos y fue hermoso, se crea una atmósfera maravillosa”.

ELEMENTOS

Zorros chinos se presenta del 3 al 10 de julio en el Palacio de Bellas Artes.

Las funciones sucederán los martes y jueves a las 20:00 horas y los domingos a las 17:00.

El papel del Príncipe Wu es interpretado por Rodrigo Garciarroyo.

Cuenta con diseño de escenografía de Jesús Hernández y de vestuario de Jerildy Bosch.

Lorena Orozco es la cuarta mujer en estrenar una ópera en el recinto.

CAR