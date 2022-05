Inauguran exposición que conmemora 100 años de muralismo

El 4 de julio de 1922, Álvaro Obregón era presidente de México. Ese día firmó una carta desde Palacio Nacional en la que autoriza al rector de la Universidad Nacional a celebrar contrato con los artistas Roberto Montenegro y Jorge Enciso para "decorar" la iglesia de San Pedro y San Pablo. La cifra autorizada son 6.5 pesos por metro cuadrado y el trabajo total se calculó en seis mil pesos.

Una copia certificada de esa carta abre la exposición "Detrás de los andamios", con la que el Museo de Arte Moderno (MAM) conmemora el centenario del muralismo mexicano. Las obras que Montenegro realizó en lo que hoy es el Museo de las Constituciones (en calle del Carmen 31, Centro Histórico) junto con las que en los próximos años se realizaron en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, son el punto de arranque para la muestra.

"Lo que se va ver es una revisión del muralismo de lo que consideramos lo más importante, es decir, el muralismo fue un movimiento de varguardia determinante para muchas de las definiciones de modernidad que se van a dar en este país", afirmó Brenda Judith Caro, curadora en jefe del MAM.

La exposición comenzó a ser trabajada hace más de un año Foto: Especial

La exposición reúne 197 objetos, entre fotografías, documentos, pinturas, bocetos, dibujos y reproducciones, organizados en tres núcleos: "el primero es ver las bases que articularon ese proyecto vanguardista; el segundo es ver la configuración de una estética y una identidad cultural y el tercero ver las definiciones de modernidad que propuso el muralismo o que se derivaron del diálogo del muralismo con otras propuestas de la época".

La exposición comenzó a ser trabajada hace más de un año y, de acuerdo con Caro, partió de reflexionar sobre la propia historia del MAM. "El museo se funda en 1964 y es una institución que busco responder a la demanda de un grupo de artistas que no se sentían representados ya por el muralismo mexicano, eran artistas que estaban ya buscando otro tipo de rutas, el la razón por la cuál tiene está arquitectura: salas circulares, un espacio continúo, no están pensadas para presentar pintura mural, su fachada está confirmada de vidrio y acero, no hay murales".

Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Gerardo Murillo Dr. Atl, Jean Charlot, María Izquierdo, Aurora Reyes, Rufino Tamayo o Carlos Mérida, aparecen en los muros del MAM.

