Esto es lo que que tendría que PAGAR el artista que besó piezas arqueológicas

El artista Pepe Romero sólo deberá pagar los derechos por el uso de imágenes del patrimonio arqueológico, sin autorización del INAH, después de ingresar al Museo Nacional de Antropología (MNA) y besar y lamer al menos 30 piezas prehispánicas.

Las autoridades del organismo, determinaron además que no existió responsabilidad de funcionario alguno al permitir el performance del artista.

“No hubo daño alguno, por lo tanto, no nos encontramos en el supuesto tipificado por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, de daños al patrimonio arqueológico, no hay por lo tanto materia constitutiva de delito, aunque sí hay una conducta impropia”, dijo el director del INAH, Diego Prieto.

En conferencia de prensa, el funcionario eximió de cualquier responsabilidad al director del MNA, Antonio Saborit, por lo que descartó presentar una denuncia administrativa al interior de la dependencia, y dijo que “en ningún museo del mundo cada visitante tiene un vigilante a su lado”.

“No tengo notificación que se haya interpuesto ninguna denuncia, ya les explique que no se ha considerado necesario porque no hay algún delito, no se ha interpuesto ninguna denuncia administrativa porque no hay falta de ningún funcionario que hayamos detectado una omisión, un descuido”, señaló.

Las autoridades del INAH eximieron cualquier responsabilidad de los encargados de seguridad en el Museo Nacional de Antropología (Foto: Especial)

“¿Quién es el responsable de la seguridad?, en principio el jefe de seguridad del Museo Nacional de Antropología, enseguida el director del museo, Antonio Saborit y enseguida, un servidor, Diego Prieto, que actuamos con responsabilidad, con la seriedad debida y por supuesto que no hemos detectado que haya habido algún funcionario que tenga que ser objeto de alguna clase de investigación”, justificó.

En tanto, el director del museo más importante y visitado del país, Antonio Saborit, afirmó que en el lugar laboran 111 elementos de seguridad, lo que equivale a que cada día hay, por lo menos, 65 en el museo, así como 4 custodios; y agregó que en 2021 se invirtieron 34 millones de pesos para el resguardo del recinto.

Saborit dijo que Pepe Romero ingresó acompañado de tres personas, quienes además de grabarlo le advertían sobre la presencia de vigilantes. En total, el artista duró poco más de una hora en el museo, recorrió 5 salas (la del Golfo, Mexica, Teotihuacana, Oaxaca y Toltecas), donde besó y lamió al menos 30 piezas arqueológicas y vitrinas.

Para el director del INAH, con la acción del performer, “evidentemente que no pensamos que haya habido ninguna, absolutamente ninguna falla en los sistemas de seguridad, en todo caso hubo una irregularidad en la omisión para que este personaje hubiera pedido autorización”.

Prieto sólo calificó la acción como una “conducta inapropiada” y descartó cualquier daño a las piezas arqueológicas. “El hecho de que respetemos la libertad creativa no implica que consintamos formas de expresión que desde todo punto de vista son inconvenientes, aproximarse a una pieza en cualquier circunstancias no es recomendable; además, porque hacer este tipo de performance sin la autorización del INAH tampoco es correcto y, en tercer lugar, porque el uso de imágenes del patrimonio arqueológico de la nación sin la autorización del INAH tampoco está autorizado”.

Agregó que anualmente la institución a su cargo invierte 180 millones de pesos en vigilancia, y 300 millones de pesos en el aseguramiento del patrimonio, lo que equivale a una octava parte de todo el presupuesto que recibe.

