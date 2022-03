Gabriela Ortiz estrena obra dedicada a las mujeres con la Filarmónica de Nueva York

Gabriela Ortiz (Ciudad de México, 1964), una de las compositoras mexicanas de mayor proyección internacional, estrena este 9 de marzo la obra "Clara" con la Orquesta Filarmónica de Nueva York, considerada como una de las más importantes de la escena musical, bajo la batuta de Gustavo Dudamel. La pieza, inspirada en Clara Schumann, está dedicada a todas las mujeres que han desafiado a la sociedad con su labor artística.

La compositora, reconocida con el Premio Nacional de Artes y Literatura 2016, es la primera mujer en ser comisionada por la Filarmónica de Nueva York para escribir una obra, y es la segunda en escribir para la agrupación, el primero fue Carlos Chávez en 1964.

"Clara" se estrena en el marco de la serie "La conexión Schumann" con la que la Filarmónica explora la relación entre Robert y Clara Schumann, y cuenta también con obras escritas por compositores como Andreia Pinto.

"Estoy muy contenta, los ensayos han salido increíbles, la orquesta es de primer nivel, no había trabajado con la Filarmónica de Nueva York. Gustavo Dudamel es un excelente director, así que estoy en extraordinarias manos, la pieza funciona. Me conmueve mucho el trabajo que se ha hecho en estos días", dice en entrevista.

Clara Schumann Foto: Especial

Para la obra, Ortiz estudió a Clara Schumann, esposa de Robert, quien se destacó como una gran pianista y compositora, pero dejó de componer a los 36 años, edad cuando probablemente aseguró que abandonaba la composición porque ninguna otra mujer había sido capaz de hacerlo. Por ello, "Clara" es una respuesta de Ortiz a esa premisa.

"He visto las fotos de la marcha del 8 de marzo, he pensado en Clara, en mí, en este estreno, en todo lo que está pasando, en la situación que vivimos y me siento muy afortunada, siento que le debo mucho a Clara y a muchas mujeres porque gracias a ellas, hoy por hoy, puedo presentar una obra con la Filarmónica de Nueva York. Si hubiera nacido en otro momento, en otro siglo, a lo mejor no hubiera tenido la oportunidad que tengo ahora. Me siento muy privilegiada, hay mucho por hacer, mucho por luchar, pero lo que se ha logrado es inmenso y me siento muy agradecida", dice.

Agrega: "Desde mi trinchera, con mi música, está mi granito de arena, mi contribución. Hay que demostrar que hay mucho por hacer, que es un derecho que haya equidad de género. Me duele la violencia que se vive en el país y la violencia hacia las mujeres, es inaceptable y hay que hacer algo".

Ortiz, discípula de Federico Ibarra y de Mario Lavista, y académica en la UNAM, explica que la pieza está inspirada en la relación entre Clara y Robert, pero también en cómo ella podía relacionarse con los dos.

"Tenía que traer a Robert y a Clara a mi mundo, no quería ir sólo al de ellos. Es un diálogo constante entre el presente que soy yo y el pasado que son ellos. Es una pieza que tiene una parte muy introspectiva y abstracta, pero hay una parte en la que ellos vienen a mí y la música es más rítmica, tiene más de mi lenguaje. Dudamel captó perfectamente lo que yo quería decir con la partitura, además, hemos colaborado antes y entiende muy bien mi escritura y las partes rítmicas, como buen latinoamericano y venezolano. Él está contento, me lo expresó", dice.

Gabriela Ortiz es una de las más reconocidas compositoras mexicanas vivas. Pertenece a una generación que ha hecho presente la voz de la mujer en la música de un modo radicalmente nuevo y con un peso específico vital.

