Arte emergente: Omar Castillo, Estado de México, 1987

Artista visual egresado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”. Ha sido seleccionado para participar en residencias de arte: Kankabal, Mérida, Yucatán y Semilla Gráfica, Pachuca, Hidalgo.

Ha mostrado su trabajo en la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, la Bienal de los Ángeles Puebla, la Bienal UNAM y la Bienal del Pacífico, y actualmente en la Trienal de Tijuana: I Internacional Pictórica 2021. Su obra se ha expuesto de manera individual y colectiva. Omar se define como un artista de la dialéctica que compone a través de tensiones que surcan el centro y la periferia, el norte y el sur, la gentrificación y el barrio bravo, la globalización y la aldea, la ciudad y el campo. En el plano se cruzan el símbolo del poder occidental y lo autoconstruido como resistencia, el reciclaje y el oropel simbólico, la amargura del pobre y la vanidad del que lo posee todo. De esa moneda de dos caras emerge una realidad compleja, mestiza; urbana y rural, digital y analógica, postindustrial y ancestral, divina y humana, que llora y ríe cada vez que se echa a suertes.

¿Dónde encuentras tu inspiración?

Observando el lugar donde radico, mi contexto, y los cambios en mi entorno. El transcurso de mi vida se ha relacionado entre lo urbano y lo rural, por ende, mi práctica artística siempre ha transcurrido en forma de una hibridación, misma que he utilizado para realizar mi obra artística. Los temas que abordo tratan de representar la incursión de la urbanidad en los ámbitos naturales, los asuntos que se tratan en la periferia, sus modificaciones, adaptaciones y posibles acuerdos para que puedan convivir entre ellos. Me baso en la dialéctica de las cosas.

¿Cómo te gusta que se acerquen a tu obra?

Trato de simplificar mi obra para que pueda llegar a todo público. El ruido que siempre he tenido es ver que vivimos a través de clichés, pensando que el arte es selectivo, sólo para un círculo de la sociedad, digamos que está hecho para la élite con posibilidades económicas. Sin embargo, he tratado de que mi producción artística pueda ser directa para todo público, es como aventar una bomba y dejar que suceda todo, que el público pueda darle el significado que desee al presenciarlo, quitar esos tabús donde siempre se ha pensado que el espectador tiene que descifrar lo que el artista quiso decir.

¿Cómo definirías lo que haces?

Crear siempre me ha dado satisfacción. Opinar a través de una pintura, dibujo o instalación sobre lo que me interesa, es algo que me parece indescriptible. El arte es la forma más directa de conectar con el otro y con el mundo.

