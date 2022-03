Andrés López gana el premio de ilustración de la Feria del Libro Infantil de Bolonia, en Italia

Por considerar extraordinaria la capacidad de André López para crear “un mundo envolvente que da pie a imaginarlo y a querer adentrarse en éste”, Fundación SM entrego al ilustrador mexicano el Premio Internacional de Ilustración de la Feria del Libro Infantil de Bolonia, en Italia.

De acuerdo con Fundación SM, el fallo se dio a conocer en un acto celebrado en la feria de la ciudad italiana, en cuanto al acto, este fue presidido Elena Pasoli, directora de la feria y José Manuel Cidad, presidente de SM, quienes también valoraron la capacidad del ilustrador mexicano por la "calidad de la composición y representación evocadora de la naturaleza con una fuerte textura pictórica”.

Respecto al jurado, éste estuvo compuesto por otros ilustradores como Gusti Rosemffet y Alessandro Sanna; Pablo Núñez, gerente de Arte Corporativo en SM quienes por unanimidad decidieron otorgar el premio a López considerando el gran “tratamiento de los detalles".

Andrés López es ingeniero y diseñador de profesión, está última la carrera que desempeña a la actualidad.

Además del galardón otorgado por Fundación SM en Bolonia, el ilustrador ha sido reconocido en otros festivales como el Winner of the National Poster Contest (2017 y 2018), el Selection at the Iberoamerican Catalogue of Illustrators (2018 y 2020); y el 100 Outstanding Books at The Bologna Children's Book Fair (Pantera, 2020).

Es autor de 12 libros como Apuntes para un breve diccionario poético (Alboroto Ediciones, 2017), Navegante (Alboroto Ediciones, 2017), Un Golpe de Viento (McMillan, 2017), Hueco (Alboroto Ediciones, 2018) Pantera (Alboroto Ediciones, 2019), El maravilloso Mago de Oz (McMillan, 2019), Cuando Fuiste Nube (Fondo de Cultura Económica, 2020) y Gigante en la orilla (Alboroto Ediciones, 2022).

El premio consta de 15 mil dólares y la creación de un álbum ilustrado infantil que será editado por SM y presentado en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia de 2023.

