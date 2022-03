Bosco Sodi siembra arte en el Palacio Vendramin Grimani de Venecia

Con una instalación de 195 esferas de barro que aluden a los países del mundo, Bosco Sodi reflexiona sobre temas como la guerra, el racismo y la desigualdad, dichas piezas, cuyo formato es menor a las realizadas en Casa Wabi, serán instaladas en el gran salón del Palacio Vendramin Grimani, en Italia, como parte de la 59 edición de la Bienal de Arte de Venecia.

Las piezas forman parte de la exposición What goes around, comes around del artista mexicano, que se presentará del 23 de abril al 27 de noviembre en aquella ciudad. Además, presenta cuatro pinturas exprofeso de gran formato como parte de la residencia que realiza en la nación italiana, las cuales estarán acompañadas por 30 de las obras pictóricas que ha realizado a lo largo de su carrera.

Con Recoges lo que siembras -por su traducción al español-, el artista plantea que todas las acciones del hombre tienen una consecuencia.

“La instalación de 195 esferas busca decirle al mundo que todos somos iguales, tenemos el mismo origen y que debemos ser uno mismo; el racismo, la xenofobia y otros sentimientos sólo dividen al hombre y traen lo peor, como las guerras”, dijo.

Además de las piezas de barro, las 30 obras pictóricas y las exprofeso que Sodi realiza con elementos orgánicos como la grana cochinilla y con materiales propios de la región, serán colocadas 150 esferas de gran formato provenientes de sus estudios en Casa Wabi y Barcelona.

Sobre la experiencia que representa para el artista el haber intervenido un palacio tan importante. Sodi explicó que trabajar in situ es realmente gratificante, por ese motivo es que a lo largo de su carrera también se ha apropiado de otros espacios en el mundo, además de trabajar materiales propios de dichas regiones que visita.

“Qué mi trabajo dialogue con grandes obras escultóricas y pictóricas del Palacio Vendramin Grimani resulta para mi una experiencia increíble, además me llevaré impregnado el clima y a Venecia con las obras exprofeso, por lo que todo será una experiencia memorable”, compartió.

La estadía de Bosco Sodi en la ciudad italiana responde a que fue seleccionado como parte del programa colateral con una residencia en el Palacio Vendramin Grimani, un sitio histórico de Venecia que el año pasado abrió al público.

PAL